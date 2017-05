Bücher kostenlos rund um die Uhr Stolpens Gogelmosch-Verein startet mit neuen Projekten in das Frühjahr. Dabei geht es auch wieder ums Lesen.

Luca Hoffmann und Alexander Klinkicht bestücken den Bücherschrank vor dem Gogelmosch-Haus in Stolpen. Dieser steht den Nutzern künftig kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. © Dirk Zschiedrich

Die Stadt wird wohl die einzige Stadt in der Region sein, die künftig über eine kleine Bibliothek verfügt, die auch nachts geöffnet hat. Lesespaß rund um die Uhr ist damit garantiert – und das auch ganz kostenlos.

Möglich ist das durch einen roten Bücherschrank. Dieser steht künftig vor dem Eingang des Familienzentrums Gogelmoschhaus am Schafbergblick in Stolpen. Dort wurde auch die Idee zu diesem Schrank geboren. Vorbilder gibt es bereits in den alten Bundesländern. Da sich in dem Verein vieles ums Lesen dreht, lag es natürlich nahe, auch hier einen solchen Schrank aufzustellen. „Wir freuen uns, in Stolpen künftig eine solche kostenlose Ausleihe anbieten zu können, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit“, sagt Heike Gestring vom Familienzentrum. Das Prinzip eines solchen öffentlichen Bücherschrankes ist simpel. Wer möchte, kann sich ein Buch herausnehmen, es behalten oder später nach dem Lesen wieder zurückstellen. Außerdem können hier auch nicht mehr benötigte eigene Bücher eingestellt werden. Auf einem kleinen Schild am Schrank wird die Handhabung noch einmal erklärt.

Der Bücherschrank ist nicht das einzige neue Projekt, welches der Verein organisiert hat. Neu ist auch ein Angebot des Vereins „Lebendiger leben“. Das ist ein Verein zur Förderung selbstbestimmten Lebens von Frauen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen. Der Verein lädt jeden vierten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr zu den offenen Veranstaltungen ein. Angesprochen sind Frauen mit Behinderung und Neugierige.

Es gibt Raum für Themen aus den Bereichen Frauen, Gesundheit, Behinderung, kreatives Gestalten, Lebenskunst, Sozialpolitik und gesellschaftliche Teilhabe. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Bei dieser Gelegenheit können betroffene Frauen sich und auch ihre Probleme kennenlernen. Ziel des Vereins ist es unter anderem, Frauen mit einer Behinderung oder Frauen mit Kindern mit Behinderung zu helfen, da sich viele von ihnen gesellschaftlich oft in prekären Lebenslagen befinden und ihre Teilhabe am Alltagsleben in besonderem Maße eingeschränkt ist. Der Verein soll auch Ansprechpartner für Gleichstellungsbeauftragte, Behindertenbeauftragte und Mitarbeiterinnen aus Werkstätten sein.

