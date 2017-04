Bücher für lau, aber nicht für umsonst Schon vor dem Welttag des Buches am Sonntag profitieren viele Schüler aus Weißwasser von einer besonderen Aktion.

Laura und Celine aus Rietschen haben sich in der Hugendubel-Filiale in Weißwasser Henriette Wich’s Buch „Das geheimnisvolle Spukhaus“ abgeholt und mussten nichts bezahlen. Foto: j r

Lesen bildet. Und damit das so bleibt, verschenkt die Stiftung Lesen jedes Jahr ein ausgewähltes Buch an Schüler. Der Lesestoff wird über Gutscheine verteilt. Im Großraum Weißwasser beteiligen sich elf Schulen an der Aktion. Rund 450 Schülerinnen und Schüler dürfen sich über den Abenteuerroman „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich freuen, teilt die Deutsche Post mit. Das Unternehmen gehört, wie etwa das ZDF oder die Buchhandlung Hugendubel, zu den Sponsoren der Aktion. Die Bücher gehen an Schüler der 4. und 5. Klassen. Bundesweit kommen rund eine Million Kinder in den Gratisgenuss des Buches.

Das diesjährige Welttagsbuch ist mit einer 32-seitigen Bildergeschichte angereichert. Dadurch erhalten auch Integrations- und Willkommensklassen mit Flüchtlingskindern, Förderschulen und Kinder mit Lese- und Lernschwächen die Möglichkeit, an dem Angebot teilzunehmen. So sollen Lesefreude und Lesekompetenz gefördert werden.

Die Gutscheinaktion steht unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ und wird bereits seit 1997 gepflegt. Anlass ist der Welttag des Buches am Sonntag. Die Unesco-Generalkonferenz hat 1995 den 23. April zum „Welttag des Buches und des Urheberrechts“ ausgerufen. Das Datum geht auf eine Tradition in Katalonien zurück: Zum Namenstag des Schutzheiligen St. Georg werden dort Rosen und Bücher verschenkt. Der 23. April ist zugleich der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Der Welttag des Buches wird heute in über 100 Ländern gefeiert, in Deutschland seit 1996. Von Anfang an haben die Stiftung Lesen und ihre Partner diesen Welttag maßgeblich mitgestaltet.

Für die Deutsche Post sei die Unterstützung des Aktionstags nur ein Baustein des sozialen Engagements, dem sich das Unternehmen verschrieben hat, heißt es in der Mitteilung. Bildungsförderung sei fester Bestandteil der Konzernphilosophie. Das Programm „Post + Schule“ unterstützt Schüler aller Altersgruppen. Außerdem werde die Organisation „Teach First“, die junge Akademiker an Schulen mit besonderem Bedarf entsendet. (SZ/sdt)

