Bücher beim Bäcker In der Bäckereifiliale im Penny-Markt an der Leipziger Straße kann man Lesestoff tauschen. Von den Kunden wird das Angebot gern genutzt.

Neuen Lesestoff besorgt sich Bärbel Seidel beim Bäcker. In der Bäckereifiliale im Penny-Markt gibt es eine kleine Bücherecke, wo Romane, Sachbücher und andere Publikationen getauscht werden können. © Matthias Weber

Bücher sollte man nie wegschmeißen. Davon ist Bärbel Seidel überzeugt. Die Zittauerin liest viel. Jüngst hat sie sich mit der Biografie von Franz-Josef Strauß beschäftigt. Der weit über 500 Seiten dicke Wälzer wird nun, nachdem er durchgelesen ist, aber nicht im heimischen Wohnzimmerschrank stehen. Vielmehr hat ihn Bärbel Seidel in die Bäckerfiliale im Penny-Markt an der Leipziger Straße gebracht. Dort gibt es eine kleine Bücherecke, in der die Kunden Lesestoff tauschen können. Romane, Sachbücher und andere Publikationen wechseln kostenlos den Besitzer. Wer ein lesenswertes Buch entdeckt, kann dieses einfach mitnehmen. Man kann aber auch Schmöker hinlegen, ohne sie gegen andere Büchern auszutauschen. Jeder kann soviel Lektüre bringen und mitnehmen, wie er möchte. Es ist ein reger Austausch, wie auch Birgit Bernhardt von der gleichnamigen Bäckerei bestätigt. Die Mitarbeiterinnen aus der Filiale hatten seinerzeit die Idee. Als ein Durchgang von der Bäckerei-Filiale zum Penny-Markt geschaffen wurde, gab es vor dem Verkaufstresen eine größere leere Fläche. Um diese zu füllen, stellten die Verkäuferinnen ein kleines Regal hin, auf dem sich nun die Bücher stapeln.

Manche Kunden nutzen den Kauf von Brot, Semmeln oder Kuchen, um gleich ein paar Bücher hinzulegen. Andere würden nur wegen der Literatur vorbeischauen, weiß Frau Bernhardt, die die Kunden im einige Hundert Meter entfernten Stammgeschäft bedient.

Sie selbst hat ebenfalls schon Bücher nach dem Ausräumen der elterlichen Wohnung in der Leseecke hinterlegt. „Das ist eine gute Idee – eh sie weggeworfen werden“, findet die Bäckersfrau. Auch Bärbel Seidel kommt etwa einmal im Monat vorbei, um nach interessantem Lesestoff Ausschau zu halten. Dieses Mal wird sie nicht fündig – dafür aber zwei Bücher los. Zum einen besagte Strauß-Biografie, zum anderen das Buch „Träume und Alpträume“ von Friedrich Schorlemmer. Meist liegen sie nicht lange in der Leseecke, berichtet die Zittauerin aus Erfahrung. Die Fußballbücher ihres verstorbenen Mannes waren ganz schnell weg. Einzig das Reisebuch in russischer Sprache hat bisher noch keinen Interessenten gefunden. Damit auch dieses Werk einen begeisterten Leser findet, wirbt Bärbel Seidel in der Verwandtschaft und Bekanntschaft für die kleine Bücherecke. Und hat so schon manche andere Leseratte auf dieses besondere Angebot aufmerksam gemacht.

