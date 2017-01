Bücher auf Achse Im neuen Sattelauflieger der Fahrbibliothek kann nicht nur ausgeliehen werden. Er steckt voller Überraschungen.

Der schönste Termin für Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) war die Übergabe des neuen Sattelschleppers an Bibo-Chef Arend Flemming. © René Meinig

Erster Tag und gleich auf Achse. Dresdens neue Fahrbibliothek machte am Montag in Loschwitz und Pillnitz Station. Nachdem zwei Sattelauflieger in den vergangenen Jahren ausgemustert werden mussten, ging letztes Jahr auch der letzte verbliebene kaputt. „Die Dämmung war kaputt, die Klimaanlage fiel oft aus und es gab ständig Reparaturen“, erinnerte sich Dresden Bibliothekschef Arend Flemming an die 16 Jahre alte rollende Ausleihe.

Doch er hatte vorgebaut und dem Stadtrat plausibel erklärt, warum die fahrende Bibliothek so wichtig für viele Dresdner ist. Denn vor allem am Stadtrand fehlen Filialen. So wurde Geld für einen neuen Auflieger bereitgestellt, der 248 778 Euro gekostet hat. Zwei Firmen aus Wurzen und Schönheide haben ihn exakt nach den Bedürfnissen der Leser konzipiert. Künftig muss niemand mehr draußen stehen bleiben. Denn neben der ausfahrbaren Treppe mit Handlauf gibt es auch einen Aufzug, der es Rollstuhlfahrern erlaubt, die Fahrbibliothek zu nutzen. Im Innern ist zudem wesentlich mehr Platz als in den Vorgängermodellen, sagte Flemming. Flexible Regalsysteme sorgen dafür, dass schnell umgebaut und aufgestockt werden kann. Außerdem erkennen Sensoren im Auflieger, wie hoch die Bordsteinkante ist, sodass der Zugang automatisch angepasst wird.

Einmal pro Woche fährt der blaue Lkw mit einem fliegenden Drachen darauf die insgesamt 14 Stationen in der ganzen Stadt an. Früher waren es mal 28, doch diese Zahl konnte nicht gehalten werden. Die Nutzer gingen vor allem mit dem Wegfall des ersten und zweiten Wagens verloren. Heute sind es vor allem Kinder und Senioren, die die rollende Bibliothek besuchen. Auf sie ist auch das Angebot mit Büchern, Zeitschriften, DVDs und anderen Medien zugeschnitten.

Rund 6 200 sind es heute. Etwas weniger als im Vorgängermodell, das ist den neuen Einbauten geschuldet. Aber die Mitarbeiter reagieren auf Wünsche. Gern würden sie wieder mehr Jugendliche für sich gewinnen, doch man könne die Öffnungszeiten nicht auf alle Bedürfnisse zuschneiden. Montag bis Freitag ist der Wagen von 13 bis 18.30 Uhr für Interessenten offen. An manchen Tagen schafft er darin vier, sonst nur drei oder zwei Stationen. Nachts und am Wochenende steht der blaue Sattelauflieger im Depot auf der Bürgerstraße in Pieschen. Durch die Fusion der dortigen Zweigstelle mit dem Sozialen Bibliotheksdienst wäre nun auch genügend Personal da, um bei Krankheit in der Fahrbibliothek auszuhelfen. „Wir wollen das Angebot weiterentwickeln, es könnten neue Haltestellen dazukommen. Das wird der politische Diskurs zeigen“, sagte der Bibliothekschef.

Neue Angebote kann die Fahrbibliothek jetzt schon unterbreiten. In ihr ist ein Beamer mit Leinwand installiert, Filme schauen ist also kein Problem. Vor allem für Schulen und Horte könnte das interessant sein. Ausgeliehen wird jetzt auch mithilfe der neuen RFID-Technologie, bei der aufwendige Handarbeit entfällt. Wer es genau wissen will: der neue Sattelauflieger wiegt 14 Tonnen, ist 10,42 Meter lang, 2,55 Meter breit und 3,50 Meter hoch.

www.bibo-dresden.de

zur Startseite