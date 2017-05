Budissa wird nicht Letzter Trotz der Niederlage bei Viktoria Berlin bleibt die Rote Laterne bis zum Saisonende in Neustrelitz. Aber das ist ein schwacher Trost.

Ein Zweikampf zwischen dem Bautzener Maik Salewski (rechts) und Ugrucan Yilmaz von Viktoria Berlin. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Mit der 20. Niederlage im 32. Punktspiel der Saison kehrte die FSV Budissa Bautzen am Sonntag aus der Hauptstadt zurück. Beim Tabellenfünften Viktoria Berlin mussten sich die Spreestädter trotz einer ordentlichen Vorstellung mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Eines war zumindest schon vor dem Bautzener Gastspiel in Berlin klar: Als Tabellenletzter kann Budissa die Saison 2016/17 nicht mehr beenden. Am Tag zuvor hatte Schlusslicht Neustrelitz verloren und damit den Sieben-Punkte-Rückstand gegenüber Bautzen vor den letzten beiden Partien nicht verkürzen können. Vielleicht war das auch der Grund, dass Trainer Torsten Gütschow eine Personalie perspektivisch veränderte. Kapitän Martin Kolan, der ab 1. Juli als sportlicher Leiter tätig wird, nahm auf der Ersatzbank Platz.

Erfreulich war für Gütschow, dass er seinen tschechischen Abwehrrecken Pavel Patka wieder für die Startelf nominieren konnte. Und der 30-Jährige war auch gleich an der ersten Offensivaktion beteiligt, aber sein Zuspiel konnte Daniel Barth nicht verwerten. Frei stehend scheiterte er an Viktorias Torhüter Dominik Kisiel (5.). Dennoch war es offenkundig, dass dieser Angriff den Gästen Selbstvertrauen gab. Nur 360 Sekunden später marschierte Daniel Hänsch in Richtung Berliner Tor, bugsierte das Leder aber genau in die auffangbereiten Arme von Kisiel. Auf der Gegenseite war es der in Dresden geborene Routinier Karim Benyamina, der das erste Achtungszeichen setzte – er verzog allerdings (11.). Erst nach einer halben Stunde wurde es wieder munterer in den Strafräumen. Einen Kopfball von Serkan Tokgöz parierte Budissas Torwart Marek Große (31.), drei Minuten später verzog Barth in aussichtsreicher Position. Die dickste Gelegenheit verzeichneten schließlich die Hauptstädter, als Thomas Franke den Pfosten traf (39.).

Viktoria geht in Führung

Aus der Kabine kamen die Budissen mit Stürmer Marko Zuljevic, der für Barth eingewechselt wurde. Zuljevic hatte dann gleich das 1:0 auf dem Spann, jagte das Leder aber über die Querlatte (52.). In Führung ging schließlich Viktoria. Der Ex-Neugersdorfer Pekdemir traf zwar nur den Pfosten, aber der 35-jährige Benyamina roch den Braten und schob den Abpraller ins Netz (58.). Die Freude der Gastgeber war aber nur von kurzer Dauer.

Zwei Minuten nach dem Rückstand war Zuljevic nach einer Salewski-Flanke mit dem Kopf zur Stelle (1:1). Jetzt schienen die Gäste Oberwasser zu bekommen, aber der eingewechselte Hermann scheiterte am tüchtigen Viktoria-Torhüter (69.). Auch der Freistoß des Argentiniers Rosendo verfehlte leider knapp sein Ziel (73.). So kam es wie es häufig in dieser Saison passierte: Budissa verlor eine Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient hatte. Ümit Ergirdi schoss das 2:1 (80.) und ließ die Berliner jubeln.

„Es ist enttäuschend. Ich bin jetzt acht, neun Wochen hier und es immer das Gleiche. Wir spielen gut, belohnen uns aber nicht“, wirkte Trainer Torsten Gütschow etwas ratlos. „Manchmal weiß ich wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Jetzt stehen noch zwei Partien an und dann kümmere ich mich in Bautzen um den Neuaufbau des Teams.“

Budissa spielte mit: Große – Patka, Heppner, Kloß, Müller, Hoßmang, Rosendo (78. Sisler), Barnickel (63. Hermann), Hänsch, Salewski und Barth (46. Zuljevic).

