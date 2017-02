Budissa wird ausgebremst FSV-Torhüter Norman Wohlfeld sieht schon früh die Rote Karte und die Bautzener verlieren beim Spitzenreiter Jena mit 0:4.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Bautzener Daniel Hänsch (links) und Sören Eismann (Jena) haben in dieser Szene den Ball fest im Blick. © Torsten Zettl Der Bautzener Daniel Hänsch (links) und Sören Eismann (Jena) haben in dieser Szene den Ball fest im Blick.

Keeper Norman Wohlfeld (in grün) diskutiert noch mit Schiedsrichter Christian Allwardt, doch der hat den roten Karton für den Bautzener schon parat.

Fußball-Regionalliga. Der FC Carl Zeiss Jena hat die Spitzenposition in der Fußball-Regionalliga Nordost mit einem 4:0 (1:0)-Heimsieg über die FSV Budissa Bautzen gefestigt. Verfolger FC Energie Cottbus hielt den Vier-Punkte-Rückstand auf die Thüringer, gewann zu Hause mit 1:0 (0:0) gegen den FC Schönberg. Die anderen sieben Viertligapartien waren abgesagt worden. Im Ernst-Abbe-Sportfeld fanden sich am Sonnabend 2 474 Zuschauer ein – der schwächste Heimbesuch in dieser Saison. Genau 26 Minuten dürften sich die Zeiss-Anhänger auch gefragt haben, welches Team unterhalb der Jenaer Kernberge der Aufstiegsanwärter und welches der Abstiegskandidat ist.

Knackpunkt in der 23. Minute

Bautzen hielt die Partie völlig offen. Doch dann sorgte Schiedsrichter Christian Allwardt aus Kritznow (Mecklenburg-Vorpommern) für einen Bruch im Spiel der Spreestädter, als er in der 23. Minute Budissas Torhüter Norman Wohlfeld vom Platz stellte. Vorausgegangen war ein Foulspiel des Keepers außerhalb des Strafraums gegen Firat Sucsuz. Doch diese Aktion als Notbremse zu bewerten, dazu musste man schon sehr viel Fantasie aufbringen. Der Türke hatte sich zuvor den Ball viel zu weit vorgelegt und hätte ihn ohne das Foulspiel wohl erst kurz vor der Eckfahne erreicht.

Budissas Trainer Reimund Linkert wollte nach der Partie nicht näher auf die wohl spielentscheidende Szene eingehen: „Der Schiedsrichter hat es so gesehen, für uns konnte das Spiel natürlich nicht schlechter laufen.“ Neuzugang Zuljevic, der nach zehn Minuten Jenas Torhüter Koczor mit einem satten Schuss geprüft hatte, musste vom Feld. Neben Zuljevic hatte Trainer Linkert auch die Winter-Neuzugänge Ezequiel Horacio Rosendo und Theocharis Iliadis in der Startelf aufgeboten. Zudem kam A-Junior Anton Stehr zu seinem Viertligadebüt. Der junge Mann machte seine Sache als Linksverteidiger sehr ordentlich und heimste von allen Seiten viel Lob ein.

Die Partie war spätestens nach 34 Minuten gegen Budissa entschieden. Maik Salewski war der Ball an den Arm gesprungen und Allwardt entschied regelkonform auf Handelfmeter für Carl Zeiss. Zwar ahnte Marek Große, der nun das Tor der Gäste hütete, die Ecke, aber gegen den platziert getretenen Strafstoß von Timmy Thiele war er dennoch machtlos.

„Wir wollten wenigstens mit dem 0:1 in die Pause gehen und das ist uns auch gelungen. Leider bekamen wir gleich nach Wiederanpfiff durch einen abgefälschten Schuss das 0:2 und damit war die Sache erledigt“, analysierte Reimund Linkert später nüchtern. Dominik Bock markierte das 2:0 (46.) und nicht nur für Jenas Coach Mark Zimmermann war das die Entscheidung: „Wir hatten uns in der Halbzeit gesagt, dass wir trotz der Führung eine Schippe drauflegen müssen, sonst wird es ein enges Spiel. Das haben die Jungs gut umgesetzt. Und da hat man auch gemerkt, dass das wie eine Art Brustlöser war.“ Die Budissen mussten nun aufpassen, nicht gänzlich unter die Räder zu geraten.

Sucsuc traf wenig später die Querlatte des Bautzener Gehäuses (48.). Sören Eismann erhöhte mit dem Hinterkopf auf 3:0 (56.) und Sucsuc sorgte für den Endstand (71.). Thiele (80.), Dennis Slamar (81.) und David Tuma (83., 87.) hatten in der Schlussphase mehrfach die Möglichkeit, den Sieg des Spitzenreiters noch deutlicher zu gestalten. Hier bewies Marek Große mit einigen starken Paraden, dass er in den nächsten Spielen seinen Mann für den gesperrten Wohlfeld stehen wird. Für Bautzen verpasste Jiri Sisler den Ehrentreffer, verfehlte aber das Jenaer Gehäuse knapp (59.). Einwechsler Barnickel schoss die Kugel dagegen weit über den Kasten 65.).

Für Budissa geht es schon am Freitagabend ab 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen Union Fürstenwalde weiter. Linkert blickt optimistisch nach vorn: „Wichtig war mir, dass wir in Jena nach dem Platzverweis Moral beweisen und uns nicht hängenlassen. Aus den Fehlern, die wir machen, lernen wir hoffentlich und machen es in Zukunft besser. Meine Truppe steht zusammen und wir gucken optimistisch in die Zukunft.“

Budissa spielte mit: Wohlfeld - Kolan, Patka, Iliadis, Stehr - Hoßmang, Rosendo - Zuljevic (26. Große), Sisler (59. Hausdorf), Salewski - Hänsch (59. Barnickel).

