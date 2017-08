Budissa will dritten Heimsieg Die Gütschow-Elf erwartet am Sonntag den VfB Auerbach. Die Gäste, aktuell Tabellenvorletzter, sind ein unbequemer Gegner.

Beim letzten Punktspiel gegen Auerbach Ende Januar lag in Bautzen am Spielfeldrand noch ordentlich Schnee. Hier kämpft der Bautzener Josef Müller (Mitte) mit den Auerbachern Raul Amaro (links) und Daniel Rupf um den Ball. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am Freitag wird der fünfte Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost eröffnet. Die FSV Budissa Bautzen (8.) bestreitet aber erst am Sonntag ihr drittes Heimspiel. Zu Gast im Stadion Müllerwiese ist der noch sieglose Tabellenvorletzte VfB Auerbach. Schiedsrichter der Partie ist Chris Rauschenbach aus Eisenach. Der 24 Jahre alte Lehramtsstudent rückte in dieser Saison in die 4. Liga auf und sorgte gleich in seinem ersten Regionalligaspiel für Aufsehen. In der Partie zwischen Luckenwalde und dem BFC Dynamo (1:4) zückte Rauschenbach zwei Rote sowie sechs Gelbe Karten und verhängte zudem einen Strafstoß.

Während Budissa nach zwei 1:0-Heimsiegen über Neustrelitz und Chemie Leipzig schon mit sechs Zählern zu Buche steht, warten die Auerbacher noch auf den ersten Saisondreier. Zu Hause trennte sich der VfB – obwohl am Ende mit nur acht Feldspielern auf dem Platz stehend – vom FC Oberlausitz Neugersdorf 1:1 und verlor vor einer Woche gegen Meisterschaftsfavorit Energie Cottbus mit 0:4. Auswärts holten die Vogtländer beim Aufsteiger Altglienicke einen Zähler (1:1) und unterlagen in Neustrelitz 1:2.

Zwischendurch gab es noch ein Testspiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden (2:2), in dem der VfB bis zur 89. Minute mit 2:0 führte. Trainer Michael Hiemisch meinte nach dem etwas wackeligen Punktspielstart seiner Truppe: „Wir haben in den ersten drei Partien vor dem Heimspiel gegen Cottbus Zähler verloren, die wir jetzt gut gebrauchen könnten. Aber meine Mannschaft hat die Qualität, das Ruder herumzureißen. Dazu muss aber jeder Spieler seine Leistung bringen.“

Martin Kolan: Spiel auf Augenhöhe

Budissas Sportchef Martin Kolan ist nach den ersten vier Partien nicht unzufrieden: „Die 0:3-Niederlage in Neugersdorf und unsere ordentliche Vorstellung passten einfach nicht zueinander. Auch die Cottbus-Niederlage – mit den beiden Platzverweisen für Energie – war sehr ärgerlich, aber für den Saisonverlauf sicher nicht entscheidend. Neustrelitz und Chemie Leipzig waren dagegen zwei Heimpartien gegen Gegner auf Augenhöhe, die wir unbedingt gewinnen wollten. Auch die Auerbacher zähle ich zu diesem Kreis.“

Cheftrainer Torsten Gütschow sieht das nicht viel anders: „Gegen Neustrelitz und Chemie haben wir Pflichtsiege eingefahren, bei denen es keinen Schönheitspreis zu gewinnen gab. Die sechs Punkte sind eminent wichtig, die haben wir mit viel Moral und großem Engagement geholt.“

In der Vorsaison hatte Budissa am ersten Spieltag in Auerbach mit 1:2 verloren. Im Heimspiel reichte es nur zu einem 1:1. Überhaupt ging es bisher immer eng zwischen beiden Vertretungen zu. Im ersten Bautzener Regionalligajahr (2014/15) feierten die Budissen den bisher einzigen Sieg (2:1), während sie in Auerbach mit dem gleichen Resultat unterlagen. In der Saison 2015/16 endeten beide Duelle 1:1.

Am 2. September steht dann wieder ein Testspiel an. Geprobt wird beim Landesligisten VfL Pirna-Copitz. An dem Wochenende wird die zweite Runde um den Sachsenpokal ausgetragen, bei der die sächsischen Regionalligisten noch nicht dabei sind. Gütschow will dann wieder seine Anschlusskader unter die Lupe nehmen.

