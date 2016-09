Budissa will den zweiten Sieg Jeweils nur vier Punkte haben Bautzen und Luckenwalde auf dem Konto. Am Sonntag kommt es zum Duell der Kellerkinder.

zurück Bild 1 von 2 weiter Abwehrchef Christoph Klippel (Mitte, rechts Benjamin Förster) lieferte in Cottbus eine starke Vorstellung ab. Dennoch verlor Budissa mit 0:1. Am Sonntag soll endlich wieder ein Dreier gegen die noch sieglosen Luckenwalder eingefahren werden. © Torsten Zettl Abwehrchef Christoph Klippel (Mitte, rechts Benjamin Förster) lieferte in Cottbus eine starke Vorstellung ab. Dennoch verlor Budissa mit 0:1. Am Sonntag soll endlich wieder ein Dreier gegen die noch sieglosen Luckenwalder eingefahren werden.

Nicht nur einmal raufte sich Budissa Trainer Reimund Linkert in den letzten Wochen die Haare.

Fußball-Regionalliga. Vor dem 9. Spieltag der Fußball-Regionalliga stehen drei Mannschaften noch ohne Sieg zu Buche: die TSG Neustrelitz, der FSV Luckenwalde (vier Remis) und der ZFC Meuselwitz. Die FSV Budissa Bautzen (15.) erwartet am Sonntag ab 13 Uhr die Luckenwalder. Beide Teams haben jeweils nur vier Zähler auf dem Konto.

Budissas Trainer Reimund Linkert kann das Lob für seine Schützlinge nicht mehr hören. Nach der Heimpartie gegen Hertha BSC II (2:3) und auch nach dem Gastspiel im Cottbuser Stadion der Freundschaft (0:1) warteten die Gegner mit vielen Komplimente auf. Die gingen Linkerts Trainer-Kollegen angesichts der Erfolgserlebnisse ihrer Teams relativ locker über die Lippen. Und genau das stößt dem Bautzener Coach inzwischen bitter auf: „Ich gebe Woche für Woche die gleichen Kommentare ab. Wir erspielen uns glasklare Torchancen, aber am Ende stehen wir meist mit leeren Händen da. Danach sagen alle, dass das schade ist, weil wir eigentlich gut gespielt haben. Das nervt mich gewaltig.“

Am Sonntag kann Linkert wieder auf Martin Hoßmang zurückgreifen, der zuletzt wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlte. Der bisher einzige Sieg datiert vom 28. August – 3:1 (1:0) gegen Neustrelitz. Nun soll der nächste Dreier folgen, auch um den punktgleichen Tabellenvorletzten auf Distanz zu bringen. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Robert Wessel aus Berlin. Der 30 Jahre alte Student leitet bereits seine 72. Viertliga-Begegnung.

Der Luckenwalder Übungsleiter Ingo Nachtigall sagt zum bisherigen Saisonverlauf: „Uns fehlt eine gewisse Souveränität, bei vier Unentschieden waren wir einige Male nahe dran.“ Auftrieb dürfte seinen Schützlingen das letzte Gastspiel in der Spreestadt geben. Am 24. April gewannen die Luckenwalder mit 2:1. Bis zur 90. Minuten stand es damals Remis, ehe mit Erik Zerna ausgerechnet ein Ex-Bautzener das Siegtor für die Brandenburger erzielte.

Barnickel drängt in die Startelf

In Cottbus durfte der junge Toni Barnickel von Beginn an ran, nachdem er gegen Herthas Bundesliga-Reserve als Einwechsler doppelt getroffen hatte. Zusätzlich „belohnt“ wurde dieser Auftritt mit der Wahl zum „Volltreffer der Woche“ der Woche. Insgesamt 53 Prozent aller abgegebenen Stimmen entfielen auf das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3 gegen die Hauptstädter. Der Vertrag des 19 Jahre alten „Eigengewächses“ läuft bis zum 30. Juni 2016. Zuvor hatten Jiri Sisler und Maik Salewski in dieser Saison bereits die Plätze zwei und drei belegt.

Der FC Oberlausitz ist am Sonntag in Meuselwitz zu Gast. Es ist das Duell zwischen dem Tabellen-16. Und -zwölften. Zumindest die Neugersdorfer hätte man zu diesem Zeitpunkt weiter oben erwartet. „Trotzdem dürfen wir auch nicht alles schlecht reden“, sagt FCO-Trainer Vragel da Silva. „Wir haben zuletzt beim 1:2 gegen den BFC Dynamo und auch in den Partien zuvor unsere Stärken gezeigt. Darauf müssen wir aufbauen“, ergänzt der Brasilianer.

