Budissa will den Pokal verteidigen Die 19. Auflage des Turniers um den Landskron-Cup geht am Sonnabend ab 14 Uhr in Bautzen über die Bühne.

Die FSV Budissa Bautzen hat 2017 das Turnier um den Landskron-Cup gewonnen. Hier präsentiert sich das erfolgreiche Team nach der Siegerehrung. © Torsten Zettl

Hallenfußball. Titelverteidiger ist Gastgeber Budissa Bautzen, der sich 2017 im Finale gegen Liga-Kontrahent FC Oberlausitz Neugersdorf mit 3:1 durchgesetzt hatte. Beide Regionalligisten sind die „Köpfe“ ihrer Gruppen. Budissa duelliert sich in der Schützenplatzhalle in der Gruppe A mit Oberliga-Aufsteiger Einheit Kamenz – im Vorjahr Dritter – sowie Landesligist FV Eintracht Niesky. In der Gruppe B treffen die Neugersdorfer auf Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV und den FSV Neusalza-Spremberg. Der Landesklässler hatte den SZ-Cup gewonnen und damit das Startrecht für den Lands-kron-Cup erworben. Es werden mehr als 500 Zuschauer erwartet.

Sonntag wird in Kamenz gekickt

Einen Tag später, steigt in Kamenz das Hallenfußball-Turnier um den S-Mobil Cup in der Sporthalle am Flugplatz. Auch hier ertönt der erste Anpfiff um 14 Uhr. Das Teilnehmerfeld garantiert erstklassigen Fußball in der Lessingstadt. Mit Budissa Bautzen und dem FC Oberlausitz sowie dem Bischofswerdaer FV, Gastgeber Einheit Kamenz, Eintracht Niesky sowie den beiden Vertretern der Landesklasse Ost – LSV Neustadt/Spree und Titelverteidiger SV Oberland/Spree – sowie dem Kreisoberligisten Hoyerswerdaer FC ist ein sehr starkes Teilnehmerfeld am Start.

In der Weixdorfer Gerhard-Grafe-Sporthalle wird bereits am Sonnabend ab 16 Uhr zum siebenten Mal der vom Küchenhaus Hillig gesponsorte Weixdorfer Hallencup ausgespielt. Die gastgebende SG erwartet als Titelverteidiger namhafte Konkurrenz mit Mannschaften wie dem Radebeuler BC, dem FV 06 Laubegast, dem BSC Freiberg oder der U 19 des SC Borea. Der Eintritt beträgt drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

Zum nunmehr schon 28. Hallenfußballturnier der „Eisernen Herren“ – wie die über 50-jährigen Sportler genannt werden – lädt Gastgeber SV Lok Kamenz am Sonnabend in die Lessingstadt ein. Traditionell sind die Mannschaften von der FSV Budissa Bautzen, der Spielgemeinschaft Lok Kamenz/Aufbau Deutschbaselitz, vom SV Einheit Kamenz, dem SC 1911 Großröhrsdorf, SV Grün-Weiß Elstra und Pokalverteidiger TSV Pulsnitz 1920 am Start. Schirmherr des Turniers ist Hermann Winkler, der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes. Er wird nach dem Gruppenfoto gegen 9.15 Uhr auch den Ehrenanstoß vollziehen. Danach wird nach dem Modus Jeder gegen Jeden jeweils zwölf Minuten gespielt.

Eiserne Herren immer noch top

Uwe Tschacher, der Vorsitzende des SV Lok Kamenz: „Für die vielen Fußballfreunde unserer Region ist dieser erste Januarsonnabend ein fester Termin im Kalender, zeigen doch die weit über 50-jährigen Akteure ihre nach wie vor bestechende Technik, Athletik und ihr beeindruckendes Spielvermögen. Dieses in Sachsen einmalige Turnier wird auch bei seiner 28. Auflage die Zuschauer wieder in ihren Bann ziehen. Schließlich werden alle Mannschaften versuchen, dem Pokalverteidiger TSV Pulsnitz 1920 ein Bein zu stellen, um sich selbst den Wanderpokal zu sichern.“

Auch beim 28. Turnier werden zum Abschluss unter anderem die besten individuellen spielerischen Leistungen gewürdigt. Der Pokal für den besten Spieler – gestiftet von Aloysius Mikwauschk, Mitglied des Sächsischen Landtages – ist ebenso begehrt wie der Pokal für den besten Torwart, den „Stier des Turniers“, sowie die Trophäe für den Torschützenkönig.

Uwe Tschacher, der auch Organisationschef ist: „Aber auch nicht ganz so ernstzunehmende Auszeichnungen, wie die des schwersten und leichtesten Spielers oder des ältesten und jüngsten Teams zeugen von der besonderen Atmosphäre unseres Turniers. Wir wollen den Fußballfreunden aus nah und fern wieder einen echten Fußball-Festtag bereiten.“

Beginnen wird die Veranstaltung am Sonnabend um 9 Uhr in der Sporthalle des Lessing-Gymnasiums am Flugplatz in Kamenz. Und wie immer hat sich Gastgeber SV Lok Kamenz einige Überraschungen schon vor dem Turnierbeginn einfallen lassen. „Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren aus Kamenz und Umgebung werden auf die Nummern der Eintrittskarten in einer Tombola wieder weit über 80 Gewinne verlost“, freut sich Tschacher. „Also alles auf zu den Eisernen, denn diesen fußballerischen Leckerbissen zu Beginn des Jahres sollte man sich nicht entgehen lassen.“ (js/jj/SZ)

zur Startseite