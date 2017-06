Budissa verstärkt die Offensive Am Mittwoch haben in Bautzen gleich zwei neue Stürmer unterschrieben. Sie kommen aus Plauen und aus Zwickau.

Jonas Mack (links) an seiner künftigen Wirkungsstätte im Stadion Müllerwiese. Budissas Vizepräsident Holger Schmidt (rechts) konnte sich am Mittwoch gleich über zwei neue Torjäger freuen. © PR

Fußball-Regionalliga Nordost. Nach dem letzten Punktspiel am 20. Mai hatte Bautzens neuer Trainer Torsten Gütschow erst mal die Nase voll. „Ich bin jetzt elf Wochen hier und natürlich absolut enttäuscht“, sagte der frühere Dresdner Dynamo-Torjäger, bevor er sich zu seiner Familie in den Urlaub verabschiedete. Gütschow ergänzte: „Mein Ziel ist es, ein konkurrenzfähiges Team zu formieren, mit dem ich nicht gleich von Anfang an gegen den Abstieg spielen muss. Ich hoffe sehr, dass wir personell in der Sommerpause einiges korrigieren können.“

Und zehn Tage vor dem Trainingsauftakt hat sich schon einiges getan bei Budissa Bautzen. Erst am vergangenen Mittwoch trudelten die nächsten zwei Pressemitteilungen ein – aus denen man schließen kann, wo Gütschow hauptsächlich den Schwachpunkt in seinem Team ausgemacht hat: in der Offensive. Denn gleich zwei neue Stürmer präsentierten die Spreestädter. Jonas Mack wechselt vom VFC Plauen aus der NOFV-Oberliga nach Bautzen. Und vom Drittligisten FSV Zwickau kommt Kevin Bönisch an die Spree.

Mack kam in der abgelaufenen Saison in Plauen auf 28 Einsätze zurückblicken. Dabei erzielte er sechs Treffer – vier als Linksaußen und zwei auf der rechten Bahn. Vor seinem Engagement in Plauen spielte Jonas Mack bei der U 19 des Drittligisten FSV Zwickau. In der Saison 2015/16 erzielte er in der Regionalliga Nordost der A-Jugend zwei Treffer für die Westsachsen. Seine fußballerische Ausbildung bekam er als Jugendspieler unter anderem beim Bundesligisten FC Erzgebirge Aue.

Budissa-Vizepräsident Holger Schmidt sagte nach der Vertragsunterzeichnung in Bautzen: „Jonas Mack kommt als 19-Jähriger nach Bautzen und soll neuen Schwung in unsere Angriffsabteilung bringen. Mit seiner Körpergröße von 1,78 Metern und seinem starken linken Fuß bringt er auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen für das Spiel im Strafraum mit.“

Zweijahresvertrag unterschrieben

Mack unterschrieb bei den Spreestädtern einen Zweijahresvertrag. „Wir heißen ihn herzlich willkommen in Bautzen und wünschen ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit“, bemerkte Schmidt noch an. Sechs Stunden später hatte Budissa schon den nächsten neuen Angreifer im Boot für die Saison 2017/18.

Der gelernte Mittelstürmer Kevin Bönisch soll dann im Angriffszentrum spielen. „Wir haben ihn zunächst ein Jahr unter Vertrag genommen“, sagte FSV-Vize Schmidt zur nächsten Verpflichtung. „Kevin hat zahlreiche Jugendstationen beim Bundesligisten Dynamo Dresden hinter sich gebracht, bevor er zum FSV nach Zwickau wechselte. So kam er in den Genuss der Dynamo-Ausbildung in der U 17 und U 19. Auch in der U 23 hat er gespielt.“

Der 22-jährige Rechtsfuß kam für den FSV Zwickau auf neun Einsätze in der Regionalliga Nordost und erzielte dabei einen Treffer. In der U 23 von Dynamo Dresden kam er zu 51 Einsätzen in der NOFV-Oberliga und war mit 17 Treffern erfolgreich. „Die vergangene Saison lief für mich nicht besonders gut“, erzählte Bönisch. „Mit einem Kreuzbandriss fiel ich die gesamte Spielzeit aus.“

Komplett ausgeheilt nimmt er nun einen neuen Anlauf bei den Budissen und will für Wirbel im Sturmzentrum der Weiß-Schwarzen sorgen. Kevin Bönisch trainiert seit seiner vollständigen Genesung wieder voll und soll am 19. Juni auch bei Budissa Bautzen in das Mannschaftstraining einsteigen. Er bringt zudem eine Körpergröße von 1,90 Metern mit, was ihn sicher für das Kopfballspiel im gegnerischen Strafraum prädestiniert.

Zuvor hatte schon der erfahrene Mittelfeldspieler Franz Hausdorf seinen Vertrag bei Budissa um ein Jahr verlängert. Als ersten Neuzugang hatte der Regionalligist schon Ende Mai Torwart Maik Ebersbach präsentiert. Der letzte Verein des gebürtigen Großenhainers war Zweitligist FC Erzgebirge Aue. Der 27-Jährige unterschrieb in Bautzen einen Dreijahresvertrag.

