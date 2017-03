Budissa verliert bei Hertha Die Bautzener müssen in Berlin einige Stammkräfte ersetzen und kassieren in der Hauptstadt eine unglückliche Niederlage.

Hier liefern sich der Bautzener Franz Pfanne (links) und Mike Owusu (Berlin) ein Kopfballduell. Am Ende mussten sich die Spreestädter in der Hauptstadt knapp mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Der Abstiegskampf bleibt für die FSV Budissa Bautzen ein Drahtseilakt. Am Sonntag verlor der Tabellenvorletzte sein Punktspiel bei der U 23 von Hertha BSC vor 275 Zuschauern mit 1:2 (0:2). Zu allem Überfluss kassierte Franz Hausdorf kurz vor dem Abpfiff auch noch die Ampelkarte. Schiedsrichter Stefan Hösel aus Magdeburg ahndete damit das wiederholte Foulspiel des 23-Jährigen.

Budissas neuer Chefcoach Torsten Gütschow hätte nach der couragierten Leistung seiner Jungs in Babelsberg (2:2) eigentlich gar keinen Grund gehabt, die Startelf umzubauen, aber gleich drei Gelbsperren (Patka, Hoßmang, Hänsch) zwangen den 54-Jährigen zu einem erheblichen Personalwechsel. Zum Glück kehrte Maik Salewski nach der Gelbsperre in die Anfangself zurück. Auf der Bank saß erstmals nach langer Verletzungspause der schmerzlich vermisste Offensivakteur Paul Milde.

Die Hertha-Youngster bestimmten die Anfangsphase, aber die ersten Schussversuche (Cakmak, Owusu) brachten Budissas Schlussmann Norman Wohlfeld noch nicht ins Schwitzen. Die Bautzener versuchten derweil, die neu formierten eigenen Reihen aufeinander abzustimmen. In der 18. Minute verzeichnete Budissa den ersten Eckball, aber Rosendos Versuch sorgte nicht für Gefahr im Berliner Strafraum. Der Argentinier probierte es danach auch mit einem Freistoß, den Herthas Torwart Körber aber problemlos parieren konnte (29.).

Auf der Gegenseite war Wohlfeld machtlos, als Fabian Eisele aus 14 Metern abzog (34.). Der Führung beflügelte die Herthaner, die nur vier Minuten später auf 2:0 erhöhten. Zwar parierte Norman Wohlfeld einen an Eisele verwirkten Foulelfmeter von Mlynikowski, aber im Nachschuss war Mike Owusu erfolgreich. Die große Chance, vor dem Pausentee noch zu verkürzen, ergab sich für Norman Kloß. Der 19-Jährige zog nach einer Salewski-Flanke direkt ab, fand aber in Torhüter Nils Körber seinen Meister (42.).

Zuljevic erzielt das Anschlusstor

Kurz nach Wiederanpfiff verschafften sich die Budissen ihr Erfolgserlebnis. Zwar konnte Körber den Schuss von Toni Barnickel parieren, aber Marko Zuljevic war im Nachsetzen erfolgreich (50.). Der Anschlusstreffer tat den Spreestädtern sichtlich gut. Die trauten sich im Umkehrspiel fortan viel mehr zu, aber Barnickel verpasste den Ausgleich, weil Berlins Torhüter Körber mit einer Glanztat aufwartete (62.). Auch Rosendo (67.) und 60 Sekunden später Kloß scheiterten am Hertha-Hüter.

In der 63. Minute schickte Gütschow dann Paul Milde auf das Feld, der sofort für Schwung auf dem Flügel sorgte. Doch mehr als eine ordentliche Flanke (79.) war nicht mehr zu registrieren. Im Gegenteil, in der Nachspielzeit kassierte Franz Hausdorf nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte (90.+2). Am kommenden Sonntag kommt der Tabellenzweite FC Energie Cottbus ins Stadion Müllerwiese. Der Gegner aus der Lausitz schien übermächtig, aber beim Hinspiel in Cottbus waren die Bautzener gleichwertig (0:1).

Zudem hängt bei Energie der Haussegen derzeit schief. Innerhalb weniger Tage könnten die Cottbuser ihre Titelträume zum Platzen gebracht haben. Erst verlor der Ex-Bundesligist sein Nachholspiel bei RB Leipzig II (0:2), am Sonntag folgte dann die peinliche 1:3-Heimniederlage gegen den VfB Auerbach. Nutznießer war dadurch Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena, der das Spitzenspiel beim Berliner AK (3.) mit 3:1 gewann.

Der FC Oberlausitz bot zu Hause gegen Viktoria Berlin eine enttäuschende Vorstellung (0:2). Ümit Ergirdi erzielte die Treffer der Hauptstädter, die sich damit für die 0:2-Hinspiel-Niederlage revanchierten. Einen starken Auftritt hatte bei den Gästen der Ex-Budisse Chris Reher, der den zweiten Treffer sehenswert vorbereitete.

Im Kampf um den Klassenerhalt in der 4. Liga setzte sich Union Fürstenwalde im Kellerduell beim Schlusslicht in Neustrelitz mit 1:0 durch. Rico Gladrow erzielte in der 87. Minute das Tor des Tages für das Team von Trainer Matthias Maucksch. Die TSG rangiert dadurch weiterhin neun Zähler hinter Budissa Bautzen (17.). Der 1. FC Lok Leipzig verlor zu Hause überraschend gegen den FC Schönberg. In der 37. Minute markierte der Japaner Masami Okada den einzigen Treffer der Begegnung.

Budissa spielte mit: Wohlfeld - Baudis (81. Nemec), Hausdorf, Heppner, Kolan - Kloß, Pfanne, Zuljevic (76. Müller), Barnickel (63. Milde)- Rosendo und Salewski.

