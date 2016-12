Budissa verliert Bei dem besonders wichtigen Heimspiel am Freitagabend gegen Meuselwitz zogen die Bautzener Fußballer den Kürzeren. Der Abstiegskampf wird härter.

Zweikampf an der Seitenlinie zwischen Janik Mäder (links, Meuselwitz) und Josef Müller (rechts, Bautzen). Am Ende hatten die Gäste die Nase vorn. © Torsten Zettl

Budissa Bautzen verliert Heimspiel gegen Meuselwitz Fußball-Regionalligist FSV Budissa Bautzen hat am Freitagabend sein extrem wichtiges Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten ZFC Meuselwitz mit 0:1 (0:1) verloren. Das goldene Tor für die Gäste erzielte René Weinert bereits in der 20. Spielminute. Vor nur 267 Zuschauern im Stadion Müllerwiese waren die von Reimund Linkert trainierten Bautzener vor allem in den Zweikämpfen zu schwach. Auch der echte Druck auf das Tor von Meuselwitz fehlte bei den Hausherren. Während die Gäste mit nunmehr 18 Punkten auf Platz 13 hochkletterten, steckt Budissa als Drittletzter mit nur elf Zählern aus 17 Spielen weiterhin tief im Abstiegskampf. Am kommenden Freitag um 18 Uhr gastiert dann der Tabellenvierzehnte VfB Auerbach in der Spreestadt. Ein Heimsieg ist eigentlich Pflicht - war es aber auch schon gegen Meuselwitz. (ck)

