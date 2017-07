Budissa unter Wert geschlagen Bautzen scheitert an schwacher Chancenwertung und verliert das Derby in Neugersdorf sowie Abwehrchef Patka durch Rot.

Fußball-Regionalliga. Bloß kein 0:0 hatte sich der Neugersdorfer Trainer Vragel da Silva vor dem Regionalligaderby in der Sparkassen-Arena gewünscht. Und der Brasilianer wurde von seinen Schützlingen erhört. Die Neugersdorfer erzielten drei Treffer, die Bautzener kein Tor. „Natürlich bin ich enttäuscht. Wir waren vor der Pause besser und bekommen das erste Gegentor nach einem Foul“, ärgerte sich Torsten Gütschow. „Dann fällt nur 120 Sekunden später das 2:0 und uns wird ein Handelfmeter versagt. So wird ein Spiel in eine Bahn gelenkt.“ Vor 948 Zuschauern gewann der FC Oberlausitz nach Toren von Josef Marek (23.) sowie seinen Neuzugängen Stepan Vachousek (25.) und Dennis Blasner (79.) mit 3:0.

Gespannt war man, wie Gütschow seine Startelf formieren würde. Beim Anpfiff durch den Dresdner Schiedsrichter Stefan Herde standen sechs Neuzugänge auf dem Platz, darunter die aus Neugersdorf gekommenen Sepp Kunze und Jonas Krautschick. Vom Anpfiff weg war unverkennbar, dass Gütschow seinen Schützlingen ein offensives Konzept verpasst hatte. Schon nach vier Minuten versuchte sich Josef Müller mit einem Schrägschuss, verfehlte aber das FCO-Gehäuse. Auch in der Folgezeit bestimmten die Gäste die Szenerie, aber Kevin Bönisch (8.) und Franz Pfanne (13.) verpassten das Führungstor für Bautzen.

Die dickste Gelegenheit verzeichnete schließlich Abwehrchef Pavel Patka, der bei einem Eckball mit in den gegnerischen Strafraum eingerückt war, das Leder aber aus aussichtsreicher Position nicht im Netz unterbrachte (22.). Und so kam es, wie es im Fußball häufig kommt. Die Hausherren gingen 60 Sekunden später mit ihrer ersten Tormöglichkeit in Führung.

Bocar Djumo bereitete vor und Josef Marek ließ Budissas Torhüter Maik Ebersbach, der den Vorzug vor Marek Große bekommen hatte, keine Abwehrchance. Die Proteste der Spreestädter, die eine unfaire Aktion bei der Entstehung des Tores monierten, wischte Vragel da Silva vom Tisch: „In der Regionalliga wird körperbetont gespielt und daher wurde das 1:0 nicht abgepfiffen.“ Jonas Krautschick sah das naturbedingt völlig anders: „Klares Foul, das haben mir selbst einige Neugersdorfer bestätigt.“

Tschechischer Routinier netzt ein

Die Budissen hatten sich noch gar nicht richtig beruhigt, da fiel das 0:2 aus Gäste-Sicht. Der 38 Jahre alte Tscheche Stepan Vachousek, der 2004 bei der Europameisterschaft dabei war (23 Länderspiele), schob Ebersbach den Ball abgezockt durch die Hosenträger. Vorausgegangen war allerdings „ein klarer Fehler von uns“, wie Krautschick zurecht anmerkte. Etwas vorsichtiger drückte er sich nach Spielende bei der Beurteilung der Schiedsrichter-Leistung aus: „Da hatten wir diesmal etwas Pech.“ Er dachte dabei auch an das Handspiel eines Neugersdorfer Spielers im eigenen Strafraum (44.). Kurz zuvor hatte Johann Weiß eine lukrative Chance zum Anschlusstreffer nicht nutzen können.

„Wir hatten in den ersten 20 Minuten schon einige Probleme“, resümierte FCO-Coach da Silva später. Nach dem 2:0 bekamen wir aber mehr Ruhe in unsere Aktionen.“ Dennoch verzeichnete Bautzen auch nach dem Seitentausch weitere Möglichkeiten durch Bönisch (62.) und Krautschick (66.). „Wir mussten ja dann mehr Risiko gehen und dann fällt eben auch noch das 0:3.“ Jonas Krautschick anerkannte dann auch die Cleverness der Neugersdorfer. „Die alten Tschechen sind schon sehr ausgebufft. Letztendlich war der FCO in keiner Phase der Partie besser, gewann aber deutlich. Und das ist bitter für uns.“

Nach 74 Minuten war die Partie endgültig entschieden, weil Pavel Patka nach einer Notbremse gegen den starken Portugiesen Djumo die Rote Karte sah. Der eingewechselte Dennis Blasner erhöhte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung (76.) auf 3:0 für den FCO. Damit waren die Budissen natürlich unter Wert geschlagen, aber Torsten Gütschow blieb vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen Neustrelitz wenigstens die positive Erkenntnis: „Ich war mit der Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden, darauf können wir weiter aufbauen.“

Budissa: Ebersbach – Kunze, Patka, Hoßmang, Heppner – Krautschick, Weiß (84. Hausdorf), Pfanne, Mack

(59. Schmidt) – Müller (59. Rosendo) – Bönisch.

