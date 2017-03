Budissa überzeugt in Babelsberg Torsten Gütschow freut sich über einen Punkt zum Einstand. Bis in die Nachspielzeit führt Budissa. Sonntag geht es zu Hertha BSC II.

Der Bautzener Marko Zuljevic (rechts) war ein ständiger Unruheherd für die Babelsberger und taucht auch hier wieder vor dem gegnerischen Tor auf. Dabei wird Zuljevic, der in der 13. Minute das 1:0 erzielte, aber von Laurin von Piechowski gestört. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Budissas Präsident Ingo Frings und der neue Cheftrainer Torsten Gütschow waren sich vor dem Nachholspiel in Babelsberg einig: „Ein Unentschieden würden wir sofort unterschreiben.“ Nach dem Abpfiff vor 1 603 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion war die Gemütslage am späten Mittwochabend eine etwas andere. Zwar hatten die Bautzener mit einer tollen kämpferischen Leistung den angestrebten Punkt im Mannschaftsbus verstaut, aber bis zur 94. Minute lagen die Budissen mit 2:1 in Führung! Erst der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Mark Wartmann (Großvargula) und der von Bilal Cubukcu vollstreckte Strafstoß rettete den Filmstädtern einen Zähler. Es war zwischen beiden Teams das dritte Unentschieden im dritten Viertligaduell in Babelsberg.

Leistungsgerecht war der Spielausgang allemal, „aber das ändert nichts daran, dass der Elfmeter ein Witz hoch sieben war“, schimpfte Torsten Gütschow. Dennoch durfte der 54-Jährige mit seinem Einstand zufrieden sein, denn schon die Körpersprache seiner Schützlinge war eine ganz andere als zuletzt im Heimspiel gegen den Berliner AK. Und so kam Gütschow nach nur einer Trainingseinheit, etlichen Gesprächen und der emotionalen Partie in Potsdam zu dem Schluss: „Ich habe eine tolle Mannschaft, die wir jetzt akribisch und hoch konzentriert auf das schwere Sonntagspiel bei Hertha BSC II vorbereiten werden. Auch wenn meine Jungs natürlich sauer waren, dass ihnen noch zwei Zähler entrissen wurden – letztlich wird uns dieser Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ganz sicher Rückenwind verleihen.“

Torsten Gütschow änderte die Startelf gegenüber der Heimpartie gegen den BAK (1:4) auf drei Positionen. Für Marek Große rückte Stammkeeper Norman Wohlfeld nach seiner Rotsperre wieder zwischen die Pfosten. Für Routinier Josef Nemec und Maik Salewski (Gelbsperre) standen der Argentinier Ezequiel Horacio Rosendo und Stürmer Marko Zuljevic beim Anpfiff auf dem Platz.

Bautzener Führung nach 13 Minuten

Budissa begann offensiv, viel Einsatz und große Leidenschaft bestimmten die erste Halbzeit. Toni Barnickel visierte das Babelsberger Tor gleich nach dem Anpfiff an und nach 13 Minuten ging Bautzen in Führung. Nach Vorarbeit von Kapitän Martin Kolan und Hänsch war Marko Zuljevic zur Stelle. Pech für die Spreestädter, dass Schiedsrichter Marko Wartmann (Großvargula) ein Foul an Rosendo nicht ahndete und die Babelsberger die Situation zum Ausgleich durch Adis Shala nutzten (29.). Die Reaktion der Bautzener ließ nicht lange auf sich warten: Daniel Hänsch jagte das Leder aus der Distanz zum 2:1 in die Maschen (33.).

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Filmstädter erwartungsgemäß das Tempo und den Druck auf das Bautzener Tor. Steinborn (49.), Cepni (52.) und Akdari (54.), Shala (58.) und Beyazit (77.) sorgten immer wieder für Aufregung im Gäste-Strafraum. Doch auch die Budissen versteckten sich nicht, sorgten immer wieder für Entlastung. Ein 25-m-Freistoß des auffällig agierenden Rosendo verfehlte nur haarscharf das Tor der Potsdamer (57.). Auch Barnickel verzog nur knapp (63.). In den Schlussminuten mussten die Gäste fast ausschließlich Defensivarbeit leisten, denn die Babelsberger attackierten früh und riskierten alles. Mit Glück und Geschick verteidigte Bautzen den kostbaren Vorsprung – bis der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte.

Gütschow am 19. März vor heimischer Kulisse

Am kommenden Sonntag ab 13.30 Uhr übernimmt Herthas Bundesliga-Reserve (12.) die Favoritenrolle. An das Hinspiel dürfte sich lediglich Toni Barnickel gern erinnern. Zur Pause lagen die Bautzener im Stadion Müllerwiese hoffnungslos 0:3 zurück. Erst in den Schlussminuten konnte Barnickel mit zwei Treffern noch auf 2:3 verkürzen. „Das in Babelsberg war ein guter Anfang. Darauf können wir aufbauen“, sagt Torsten Gütschow, der sich am 19. März erstmals vor heimischer Kulisse präsentieren wird. Dann gastiert der Tabellenzweite FC Energie Cottbus in Bautzen. Die Lausitzer mussten ebenfalls am Mittwoch einen herben Rückschlag im Titelkampf hinnehmen. Sie verloren ihr Nachholspiel bei RB Leipzig II (0:2) und haben weiterhin vier Zähler Rückstand auf Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena.

Budissa: Wohlfeld - Heppner, Kolan, Patka, Pfanne, Hoßmang, Rosendo, Hausdorf, Barnickel (73. Hermann), Hänsch (58. Nemec) und Zuljevic (89. Baudis).

