Budissa spielt nur unentschieden

Fußball-Regionalliga. Nur fünf von 27 möglichen Punkten hat die FSV Budissa Bautzen auf dem Konto. Nach dem 2:2 (0:1) zu Hause im Kellerduell gegen den weiter sieglosen FSV Luckenwalde wird sich der eine oder andere Fan fragen, gegen wen die Spreestädter eigentlich gewinnen wollen, wenn nicht gegen den Sechzehnten der Tabelle. Zumal die Gäste in Bautzen auf einige Leistungsträger verzichten mussten.

So dauerte es auch nur wenige Minuten nach dem Abpfiff, da fragte bereits ein Kollege der „Berliner Fußballwoche“ nach, ob es denn stimmen würde, dass das Präsidium der FSV Budissa für den Tag der Deutschen Einheit eine Krisensitzung einberufen hätte. Ein Grund war sicher auch die sich häufende Anwesenheit von Matthias Maucksch auf der Tribüne.

Der ehemalige Dynamo-Trainer hatte in der Vorsaison Union Fürstenwalde in die 4. Liga geführt, danach aber das Amt aus privaten Gründen abgegeben. Für Vizepräsident Gernot Kliesch kam die Frage nach der Zukunft von Reimund Linkert ganz sicher nicht überraschend, dementsprechend schnell und deutlich kam seine Antwort: „Es gab und gibt keine Krisensitzung, das ist völliger Blödsinn. Am 3. Oktober haben wir lediglich den Tag der Einheit gefeiert. Herr Linkert hat das Vertrauen der Vereinsführung und bereitet die Mannschaft nun auf das anstehende Pokalspiel vor.“

Offensichtlich kommen die Probleme, die die Budissen aktuell aufweisen, für die Chefetage nicht überraschend. Der große personelle Umbruch, der auch dem reduzierten Etat geschuldet war, ließ befürchten, dass die Bautzener im dritten Regionalligajahr wieder in der unteren Tabellenhälfte unterwegs sein würden.

Augenscheinlich ist, dass die Mannschaft derzeit Mühe hat, den taktischen Plan des Trainers über 90 Minuten konsequent umzusetzen. Gegen Luckenwalde begannen die Budissen stürmisch und entschlossen. Chancen für Paul Milde und Josef Nemec führten aber nicht zum Erfolg und so jubelten nach einer Viertelstunde wieder einmal die gegnerischen Akteure. Steve Müller köpfte nahezu unbedrängt ein. Der Rückstand lähmte die Aktionen der Bautzener. Sabit Bilali verpasste kurz vor der Pause das 2:0 für die Gäste.

Nemec trifft zum 1:1-Ausgleich

Zur zweiten Halbzeit brachte Linkert den erfahrenen Jiri Sisler, der zunächst überraschend auf der Bank Platz nehmen musste. „Mit ihm kam mehr Kontrolle in unsere Aktionen“, resümierte der Bautzener Coach später. Maik Salewski (48.), Josef Nemec (57.) und Franz Pfanne (65.) verpassten zunächst den Ausgleich. Das 1:1 erzielte schließlich Nemec nach Zuspiel von Martin Hoßmang (67.). Doch Luckenwalde, obwohl fast ausschließlich im Rückwärtsgang, schlug zurück. Quentin Fouley nutzte die Vorarbeit von Aaron Bogda zum 1:2 (76.). Für den 2:2-Endstand sorgte schließlich der fleißige Paul Milde (83.), der drei Minuten später sogar noch das Siegtor auf dem Spann hatte, aber an Gäste-Keeper Petereit scheiterte.

„Wenn du auswärts zwei Tore schießt, muss es eigentlich für einen Sieg reichen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit aber zu weit hinten reindrängen lassen“, sagte der Luckenwalder Trainer Ingo Nachtigall später. Und Reimund Linkert schien verärgert: „Wir wussten um die Probleme der Gäste, die einige Leistungsträger nicht dabei hatten. Aber wir waren lange Zeit nicht in der Lage, unseren Plan umzusetzen. Außerdem stimmt unsere Effektivität nicht, denn zwei Tore bei sechs klaren Chancen sind zu wenig. Da war uns der Gegner voraus.“

Spitzenreiter Carl Zeiss Jena musste sich nach acht Siegen infolge zu Hause gegen Energie Cottbus mit einem 0:0 begnügen. Dennoch vergrößerte sich der Vorsprung der Thüringer, weil der Tabellenzweite RB Leipzig II bei Viktoria Berlin mit 0:1 verlor. Das Tor des Tages erzielte Maik Haubitz erst in der 86. Minute. Der FC Oberlausitz Neugersdorf behauptete sich in Meuselwitz mit 1:0 und kletterte mit dem vierten Saisonsieg auf Rang neun. Oliver Merkel traf eine Viertelstunde vor Schluss ins Schwarze. Meuselwitz steht wie Luckenwalde und Neustrelitz damit weiterhin ohne einen Sieg zu Buche.

Bautzen spielte mit: Wohlfeld - Kolan (73. Hänsch), Patka, Klippel, Heppner - Hoßmang, Pfanne - Milde, J. Müller (46. Sisler), Salewski - Nemec.

