Budissa-Spiel fällt aus Am Donnerstag wurde die Partie in Auerbach abgesagt. In der Oberliga geht es um den Aufstieg und den Klassenverbleib.

© Uwe Soeder

Fußball. In der Fußball-Regionalliga Nordost steht am Wochenende der 22. Spieltag auf dem Programm – theoretisch mit neun Partien. Doch das Sonnabend-Spiel der FSV Budissa Bautzen in Auerbach wurde ebenso bereits abgesagt wie die für Sonntag angesetzte Partie des FC Oberlausitz Neugersdorf beim Tabellenzweiten BFC Dynamo.

Am Mittwoch absolvierten die Neugersdorfer noch ein Testspiel gegen die U 21 von Slovan Liberec. Dennis Blaser (5.) und Leon Jekal (70.) trafen für den FCO, Erik Micovcak für die Tschechen (10., 57.). In der Fußball-Oberliga wird die Meisterschaft am Wochenende mit dem 16. Spieltag fortgesetzt. Zum Rückrundenstart erwartet Spitzenreiter Bischofswerdaer FV am Sonnabend ab 13 Uhr auf dem LaOla-Kunstrasenplatz den Neuling VfB 1921 Krieschow (14.). Das Hinspiel hatten die Schiebocker mit 4:2 gewonnen.

Torhüter Daniel Szczepankiewicz, der im Testspiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden (2:2) ausgewechselt werden musste, ist einsatzfähig. Auch Torjäger Frank Zille (Erkältung) ist dabei. In der Tabelle hat der BFV zwei Punkte Vorsprung auf International Leipzig und vier auf den VFC Plauen, der mit Ex-Budisse Daniel Rupf als neuem Trainer in die zweite Halbserie geht.

Neuling SV Einheit Kamenz (13.) ist am Sonnabend zur gleichen Zeit bei der U 21 des FC Carl Zeiss Jena (5.) zu Gast. Die Thüringer dürften nach dem 1:2 zum Saisonauftakt in der Lessingstadt hochmotiviert ins Spiel gehen. (js)

