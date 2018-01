Budissa siegt nach Rückstand Eine Woche vor dem Start in der Regionalliga müssen sich die Bautzener gegen Oberligist Einheit Kamenz schon strecken.

Der Kamenzer Eric Ranninger (rechts) kommt in dieser Szene vom Sonnabend-Testspiel nicht an den vom Bautzener Kevin Bönisch abgeschirmten Ball heran. © Torsten Zettl

Fußball. Am Ende hatte der Favorit knapp die Nase vorn. Eine Woche vor dem Punktspielstart in der Fußball-Regionalliga setzte sich die FSV Budissa Bautzen am Sonnabend gegen Oberliga-Aufsteiger SV Einheit Kamenz mit 2:1 (0:1) durch. Vor knapp 100 Besuchern, denen freier Eintritt im Humboldthain gewährt wurde, waren die Gäste durch Eric Prentki in Führung gegangen. Der Kamenzer Kapitän verwandelte nach zwölf Minuten einen an Christoph Am Ende verwirkten Foulelfmeter zur Führung. Nach dem Seitenwechsel kam der Viertligist zu zwei Treffern durch Tobias Heppner (47.) und Franz Hausdorf (70.), der nach einem Eckball des Argentiniers Ezequiel Horacio Rosendo zur Stelle war.

Sonntag Auftakt in Neustrelitz

Budissa reist am kommenden Sonntag zum Nachholspiel nach Neustrelitz. Die TSG verlor in der Vorwoche in Rathenow mit 3:4, das für Sonnabend geplante Testspiel in Lübeck wurde abgesagt. So findet die Generalprobe der Neustrelitzer am Dienstag in Torgelow statt. Bautzens Chefcoach Torsten Gütschow musste auf den angeschlagenen Jonas Krautschick verzichten. Nach dem Weggang von Torhüter Marek Große (Garching) ist Jan Schulz hinter Stammkeeper Maik Ebersbach die neue Nummer zwei.

„Angesichts seiner positiven Entwicklung haben wir vollstes Vertrauen in Jan“, sagt Martin Kolan. Der Budissa-Sportchef informierte zudem, dass der Platz von Daniel Hänsch, der zum Bischofswerdaer FV wechselte, vorerst nicht neu besetzt wird. Noch Ende 2017 hatte Coach Gütschow erklärt, „offensiv nachlegen“ zu wollen.

„Es war für uns aber klar, dass wir auf dem Transfermarkt nur aktiv werden, wenn uns ein neuer Spieler sofort weiterhilft“, sagt Kolan. „Es gab auch zwei, drei Kandidaten, die aber noch unter Vertrag stehen. Und die betreffenden Vereine wollten sie nicht abgeben. Dass muss man so akzeptieren.“ Bedenken, es könnte personell zu Engpässen kommen, hat Kolan nicht: „Nach Rücksprache mit Torsten Gütschow werden wir immer mal einen Spieler aus dem A-Juniorenbereich mit zum Training nehmen und sehen, wie sich die Jungs entwickeln.“

Die Kamenzer haben noch knapp vier Wochen Zeit. Sie bestreiten erst am 18. Februar ihr erstes Meisterschaftsspiel beim FC Carl Zeiss Jena II. Bis dahin wird noch gegen den SV Oberland Spree (20.1./H) sowie in Pirna-Copitz (3.2.) und Hohenstein-Ernstthal (10.2.) getestet. Torhüter Max Höhne, der aus Bischofswerda kam, stand 45 Minuten zwischen den Pfosten. „Es ist offen, wer die Nummer eins sein wird. Er wird sich einen fairen Konkurrenzkampf mit Ron Wochnik liefern und davon werden beide Torleute profitieren“, sagt Trainer Frank Rietschel.

Verzichten musste er in Bautzen auf Assemian Joseph Olivier Ahua. Der Kicker von der Elfenbeinküste hatte sich im Training verletzt. „Nichts Schlimmes, aber natürlich hat er sich geärgert, dass er nicht auflaufen konnte.“ Viel härter trifft Rietschel eine andere Personalie: Abwehrspieler Jan Charuza hat sich verabschiedet. „Am Montag war er noch beim Training, drei Tage später bekam ich eine SMS, in der er schrieb, dass er nach Australien geht. Wir müssen nun sehen, dass wir die Abwehrlücke geschlossen bekommen.“

Gegen Budissa ließ der Einheit-Coach Philipp Schmidt und Eric Ranninger ran. „Beide haben ihre Sache gut gemacht. Überhaupt haben wir in der ersten Halbzeit richtig gut dagegengehalten, so hatten sich die Bautzener das sicher auch erhofft. Im zweiten Abschnitt war das dann etwas zu wenig Entlastung von unserer Seite, aber wir haben zurzeit auch einen anderen Vorbereitungsstand.“

Die Bischofswerdaer Oberliga-Kicker sind zusammen mit 25 Sponsoren, die den Großteil des Türkei-Trainingslagers finanzieren, in Belek angekommen. Torjäger Frank Zille feierte am Sonnabend seinen 22. Geburtstag. Im Hotel „Limak Arcardia Sports Resort“ findet der BFV-Tross optimale Bedingungen vor. Am Mittwoch steht ein Testspiel gegen Unione FC Budapest an.

Wechsel auf der Geraer Trainerbank

BFV-Liga-Kontrahent Wismut Gera hat derweil den Trainer gewechselt. Der gebürtige Bautzener Carsten Hänsel hat das Amt an den bisherigen Kapitän Frank Müller abgegeben. Hänsel soll sich nun im Vorstand um die sportliche Ausrichtung des Vereins im Männer- und Nachwuchsfußball kümmern. Der FC International Leipzig, mit zwei Punkten Rückstand auf Bischofswerda Zweiter der Oberliga, unterlag in einem Testspiel Regionalligist 1. FC Lok Leipzig mit 2:3. Die Tore erzielten der Albaner Tzonatan Moutsa und der Argentinier Santiago Aloi. Lok verwandelte drei Elfmeter.

