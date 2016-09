Budissa schrammt an Sensation vorbei Die Bautzener liefern eine taktisch kluge Leistung ab, verpassen in Cottbus allerdings mehrfach den möglichen 1:1-Ausgleich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Budissas Torhüter Norman Wohlfeld lieferte im Stadion der Freundschaft eine ganz starke Leistung ab und parierte sogar noch diesen Foulelfmeter von Viteritti. © Torsten Zettl Budissas Torhüter Norman Wohlfeld lieferte im Stadion der Freundschaft eine ganz starke Leistung ab und parierte sogar noch diesen Foulelfmeter von Viteritti.

Gleich klingelt es im Gehäuse der Bautzener: Fabio Viteritti (2. von rechts) zieht ab, Budissas Kapitän Martin Kolan (links) kann nicht mehr eingreifen. Die Lausitzer gewannen am Ende glücklich mit 1:0.

Fußball-Regionalliga. Der Cottbuser Trainer „Pele“ Wollitz machte trotz des 1:0 (1:0)-Heimsieges gegen die FSV Budissa Bautzen aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Meine Mannschaft agierte ohne Spritzigkeit, wirkte total kaputt. Wir hatten keine Konzentration, keine Organisation und auch keine Spannung im Team. Ein Remis wäre für Bautzen verdient gewesen, zum Glück haben wir einen sehr guten Torwart.“ So sehr sich Wollitz in Rage redete, am Ende gingen die drei Punkte auf das Lausitzer Konto. Und genau das war für die Gäste aus Bautzen das Schmerzlichste an diesem Sonntagnachmittag vor 5 406 Zuschauern.

Budissas Cheftrainer Reimund Linkert bot den jungen Tino Barnickel im Stadion der Freundschaft in der Startelf auf. Das Bautzener Eigengewächs hatte sich diese Nominierung mit einem beherzten Auftritt und zwei Toren im Heimspiel gegen Hertha BSC II (2:3) redlich verdient. Barnickel und seine Kollegen sahen sich zunächst einer entschlossenen Cottbuser Gastgeber-Elf gegenüber, die sofort die Initiative übernahm. Schon nach zehn Minuten führte der Drittliga-Absteiger. Fabio Viteritti setzte sich im Strafraum durch und ließ Budissas Keeper Norman Wohlfeld keine Abwehrchance.

Nach einer Viertelstunde legten die Bautzener ihren Respekt ab. Offensiv fehlte es zwar an der Durchschlagskraft, aber defensiv standen und agierten die Budissen taktisch klug. Lediglich einmal musste Wohlfeld vor dem Pausenpfiff sein Können demonstrieren, als Benjamin Förster ungedeckt aus Nahdistanz an den Ball kam, aber der Gäste-Schlussmann den Winkel klug verkürzte (33.). Die beste Gelegenheit für die Linkert-Elf ergab sich fünf Minuten später, als Franz Pfanne zum Kopfball hinging, aber der Cottbuser Torwart Meyer mit den Händen etwas eher am Ball war. Danach passierte nicht mehr viel, was eher für die Bautzener sprach. „Budissa steht kompakt und macht das richtig gut. Den Cottbusern fällt nicht viel ein“, analysierte Energies Ex-Profi Daniel Ziebig in der Halbzeit.

Jena zieht einsam seine Kreise

In den zweiten 45 Minuten ließen die Budissen wenig zu. Lediglich Viteritti hatte das 2:0 auf dem Spann, scheiterte aber am starken Wohlfeld (67.). Die Budissen blieben engagiert und drehten im Schlussgang so richtig auf. Zunächst scheiterte Paul Milde an Meyer (76.), ehe Jiri Sisler (87.) und Josef Müller (88.) zwei richtig gute Hochkaräter nicht zum verdienten 1:1 nutzen konnten. Die Cottbuser „schwankten“ dem Abpfiff entgegen, konnten in der 90. Minute selbst einen von Pavel Patka verwirkten Foulelfmeter nicht verwerten. Fabio Viteritti scheiterte an Norman Wohlfeld. „Wir brauchen zu lange, um den Respekt abzulegen. Am Ende war es ein Spielverlauf, der einfach zu einem 1:1 führen muss“, schätzte Reimund Linkert ein. „Jetzt hören wir uns wieder an, dass wir gut waren. Mich nervt das gewaltig und meine Spieler sicher auch.“ Bautzen steckt weiter mit nur vier Zählern im Tabellenkeller, Energie ist jetzt Vierter.

Derweil droht der Titelkampf zum Langweiler zu werden. Der FC Carl Zeiss Jena setzte sich im Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenzweiten Hertha BSC II souverän durch (3:0) und steht nach acht Spieltagen mit 24 Zählern zu Buche. Die Berliner waren vor der Pause ebenbürtig und verzeichneten Chancenvorteile. Nach dem Wechsel dominierten die Thüringer und Starke (52.) sowie zweimal Thiele (74., 79.) brachten die Dominanz auch im Ergebnis zum Ausdruck. Auf Rang zwei rückte RB Leipzig II durch das 4:1 (1:0) über Schönberg vor. Der US-Amerikaner Terrence Boyd traf doppelt.

Erstmals in dieser Saison spielte der FC Oberlausitz Neugersdorf in der heimischen Sparkassen-Arena, aber die 626 Zuschauer sahen gegen den BFC Dynamo eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Zlatko Muhovic (45.+1) und Dennis Srbeny (53.) markierten die Treffer der Gäste, der Tscheche Josef Marek hatte in der 52. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Weiter ohne Sieg stehen die TSG Neustrelitz, der FSV Luckenwalde und der ZFC Meuselwitz zu Buche. Schlusslicht Neustrelitz reichten zu Hause drei Tore gegen Babelsberg nicht einmal zum Punktgewinn (3:5). Der Deutsch-Albaner Andis Shala war für die Filmstädter zweimal erfolgreich. Bei Wacker Nordhausen saß Ex-Keeper Tomislav Piplica als Interimscoach auf der Bank, aber aus dem erhofften Befreiungsschlag wurde gegen die Meuselwitzer nichts (1:1). Immerhin stoppten die Südharzer ihre Negativserie nach drei Niederlagen infolge.

Pokal-Achtelfinale genau terminiert

Am kommenden Wochenende steht der 9. Spieltag und für die FSV Budissa ein richtungsweisendes Heimspiel an. Auf der Bautzener Müllerwiese wird ab 13 Uhr der FSV Luckenwalde zu Gast sein. Die Neugersdorfer laufen eine halbe Stunde später in Meuselwitz auf den Platz. Zum mit Spannung erwarteten Derby kommt es übrigens am 21. Oktober in Bautzen (11. Spieltag). Dann wartet ein Flutlichtspiel auf die Zuschauer.

Genau terminiert wurde inzwischen das Pokal-Achtelfinale. Budissa spielt am 8. Oktober, einem Sonnabend, in Markkleeberg. Zur gleichen Zeit geben die Bischofswerdaer Oberliga-Kicker ihre Visitenkarte bei Blau-Weiß Leipzig ab. Am Sonntag (9.10.) steigt dann für den SV Oberland Spree das Spiel des Jahres. In Großpostwitz wird Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig sicher für eine große Kulisse sorgen.

Budissa spielte in Cottbus mit: Wohlfeld – Kolan (40. Hänsch), Patka, Klippel, Heppner, Pfanne, Milde, J. Müller, Baudis, Barnickel (72. Sisler), Barth (72. Nemec).

