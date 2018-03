Budissa scheitert am BFC Dynamo Gegen die Berliner geht Bautzen in Führung. Doch dann dreht der Tabellenzweite das Spiel noch in der Schlussviertelstunde.

Der Bautzener Kevin Bönisch (unten) hatte in der Spitze auch einen schweren Stand. Hier verliert er den Ball gegen die Berliner Okoronkwo (links) und Malembana (hinten), der in der 80. Minute das entscheidende 2:1 für den BFC erzielte. © Torsten Zettl

Fußball. Die FSV Budissa Bautzen kassierte am 25. Spieltag der Fußball-Regionalliga die zweite Heimniederlage. Gegen den Tabellenzweiten BFC Dynamo verloren die Bautzener vor 523 Zuschauern letztlich unglücklich mit 1:2 (0:0). Unverdient war der Dreier für die Hauptstädter nicht, „aber nach unserem Führungstor hatte ich schon mit einem Punktgewinn gerechnet“, gab Budissas Torhüter Maik Ebersbach nach dem Abpfiff zu.

Tony Schmidt hatte die Gastgeber mit einem von Solomon Okoronkwo an Kevin Bönisch verwirkten Foulelfmeter in Führung gebracht (64.), „aber dann haben wir uns bissel blöd angestellt und durch zwei individuelle Fehler noch verloren“, ärgerte sich Budissa-Trainer Torsten Gütschow. Ugurtan Cepni (75.) und David Malembana (80.) sicherten mit ihren Treffern den Sieg der Hauptstädter.

Bautzen spielt in Topbesetzung

Gütschow konnte seine beste Elf aufbieten, BFC-Coach Rene Rydlewicz musste lediglich auf seinen angeschlagenen portugiesischen Innenverteidiger Joshua Silva verzichten. Vier beziehungsweise fünf Wochen hatten beide Mannschaften kein Punktspiel bestritten. Dementsprechend abwartend verliefen die ersten Minuten der Partie. Übrigens auf einer für diese Jahreszeit wirklich guten Rasenfläche, was auch Rydlewicz sichtlich erfreute: „Kompliment an die Bautzener. Das waren wirklich Super-Bedingungen und es war toll, dass wir hier spielen konnten.“

Die erste Chance verzeichneten die Spreestädter, als Pavel Patka nach einem Freistoß von Tony Schmidt einen Kopfball knapp neben das Berliner Tor setze (7.). Ansonsten erspielten sich die Gäste Vorteile, ohne die Hausherren in der Defensive vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Auch den flinken Rufat Dadashov, der unter Berti Vogts zum Nationalspieler Aserbaidschans reifte, hatten die Budissen ganz gut unter Kontrolle. Zweimal war es schließlich Matthias Steinborn, der energisch abzog, aber das Ziel verfehlte (28.) beziehungsweise an Ebersbach scheiterte (38.).

„Wir haben das Spiel bestimmt und hatten viele Chancen, daher war unser Sieg verdient.“ René Rydlewicz hatte wohl jeden Schussversuch seiner Schützlinge mitgerechnet, denn vor dem 0:1 kam lediglich noch Björn Lambach in eine lukrative Schussposition, konnte den Bautzener Schlussmann aber nicht in Verlegenheit bringen (62.). Die späten Treffer der Berliner sorgten bei den Gastgebern für Gesprächsstoff – vor allem das 1:2, als sich kein Budisse für den Freistoß von Francis Adomah zuständig fühlte.

„Vielleicht hätte ich raus gemusst“, mutmaßte Maik Ebersbach. „Aber eigentlich ärgere ich mich über das 1:1 viel mehr. Ich war mit der Hand am Ball, mit etwas mehr Energie hätte ich das Leder vielleicht an den Pfosten lenken können.“ Am Ende stürmte Ebersbach mit in den Berliner Strafraum, der Ball kam zu Steinborn, aber der traf aus 32 Metern nicht ins verwaiste Bautzener Tor, sondern nur den Pfosten (90.+4). Rydlewicz war das schließlich egal, während Gütschow haderte: „Wir hätten einen Zähler verdient, mit unserer Leistung gegen eine Top-Mannschaft der Liga war ich zufrieden.“ Am kommenden Sonntag gastiert Budissa beim Berliner AK. „Ich denke, dass wir dort wieder anfangen zu punkten.“

Budissa Bautzen: Ebersbach - Kunze, Patka, Hoßmang, Mack - Krautschick (74. Müller), Weiß (83. Gehrmann), Pfanne, Milde - Böhnisch und Schmidt.

