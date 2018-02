Budissa plant Pokal-Revanche Am Sonntag gastiert Bautzen bei Chemie Leipzig. Den Test gegen Landesliga-Aufsteiger Radebeul gewinnt die Gütschow-Elf klar.

Eine Szene vom Pokalspiel gegen Chemie Leipzig am 11. November 2017. Damals wurde es zum Schluss sehr hitzig. Hier geht der Leipziger Daniel Heinze (Mitte) dem Bautzener Torhüter Maik Ebersbach (in Blau) an die Gurgel. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am Sonntag gastiert der Tabellenzwölfte Budissa Bautzen in der Fußball-Regionalliga Nordost beim Aufsteiger BSG Chemie Leipzig. Als Vorletzter befinden sich die Leutzscher mitten im Abstiegskampf. Der Anpfiff im Alfred-Kunze-Sportpark ertönt um 13.30 Uhr, als Schiedsrichter fungiert Chris Rauschenberg aus Eisenach. Der 25 Jahre alte Lehramtsstudent pfeift seit dieser Saison in der 4. Liga.

Am Mittwochabend nahm Cheftrainer Torsten Gütschow seine Schützlinge noch einmal im Testspiel gegen Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC (5:1) unter die Lupe. Nach dem tollen Heimauftritt gegen Spitzenreiter Energie Cottbus (0:0) gönnte Gütschow einigen Leistungsträgern eine Pause. Auf dem Kunstrasenplatz im Humboldthain erzielten Max Gehrmann (10., 47.), Jonas Krautschick (40., 80.) und Kevin Bönisch (61.) die Tore für Budissa. Willi Richter hatte zwischenzeitlich für Radebeul ausgeglichen (25.). „Ein aufschlussreicher Test für uns, auch mit Blick auf das Pokal-Halbfinale“, meinte RBC-Trainer Matthias Müller. Der 63-Jährige hat den 24. März im Blick. Dann gastiert der Bautzener Liga-Kontrahent FC Oberlausitz Neugersdorf zum Pokalspiel in der Karl-May-Stadt.

Sieg im Hinspiel – im Pokal verloren



Den Budissen steht am Sonntag sicher ein heißer Tanz bevor. Nach dem 1:0-Hinspielsieg gegen Chemie – das goldene Tor erzielte damals Tony Schmidt – kassierte Budissa am 11. November 2017 in Leipzig ein schmerzliches, weil vermeidbares 0:1 im Pokal-Viertelfinale. „Das Ausscheiden war völlig unnötig und mithin sehr ärgerlich“, so Präsident Ingo Frings damals. „Man darf ja nicht verkennen, dass ein Weiterkommen auch mit nicht unerheblichen finanziellen Mitteln verbunden gewesen wäre.“ Abwehrchef Pavel Patka verlängerte in dieser Woche seinen Vertrag bis 30. Juni 2020. Er war zu Beginn der Saison 2013/14 von Ceska Lipa an die Spree gewechselt. Vereinschef Ingo Frings: „Mit ihm bleibt uns eine tragende Säule der Mannschaft für weitere zwei Jahre erhalten!“

Auf Patka und seine Kollegen wartet gegen Chemie „ein Kampfspiel“, glaubt Trainer Gütschow. Die Leipziger holten elf ihrer 13 Punkte zu Hause, sind allerdings die mit Abstand offensivschwächste Mannschaft der Liga – acht Tore in 20 Partien. Kein Wunder, dass die BSG in der Winterpause die Stürmer Pierre Merkel (28/SC Wiedenbrück) und Branden Stelmak (28/FC Eilenburg) verpflichtete.

„Über Bautzen weiß ich noch nicht so viel, ich bin ja neu in dieser Liga“, sagt Merkel. „Aber der Trainer wird ja noch etwas zu Budissa sagen. Wir haben erst einmal das 0:4 in Babelsberg ausgewertet. Es wurmt mich schon, dass wir die Torflaute nicht beenden konnten und es wäre natürlich schön, wenn es gegen Bautzen klappt.“

