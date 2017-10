Budissa ohne Mühe weiter Die Bautzener siegen 4:0 in Torgau gegen Krostitz. Der SV Zeißig bietet Chemie Leipzig vor toller Kulisse lange Paroli.

zurück Bild 1 von 2 weiter Budissa-Spieler Josef Müller (Nr. 7) überwindet den Krostitzer Torwart Reik Schuster zum 3:0 für die Bautzener. Foto: © Torsten Zettl Budissa-Spieler Josef Müller (Nr. 7) überwindet den Krostitzer Torwart Reik Schuster zum 3:0 für die Bautzener. Foto:

Daniel Maresch (rechts) erzielte den Ausgleich für die Bischofswerdaer. Der Oberliga-Spitzenreiter setzte sich beim FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit 3:1 durch und zog ins Achtelfinale ein.

Fußball-Sachsenpokal. Insgesamt 16 Begegnungen wurden in der dritten Runde um den Fußball-Sachsenpokal ausgetragen. Neben den beiden Drittligisten FSV Zwickau und Pokalverteidiger Chemnitzer FC zogen auch die fünf sächsischen Regionalliga-Vereine in das Achtelfinale ein. Die Paarungen werden am Dienstag in Leipzig ausgelost.

Budissa Bautzen setzte sich im Torgauer Hafenstadion gegen den FSV Krostitz (7. Liga) standesgemäß mit 4:0 (2:0) durch. „Wir haben die Sache seriös gelöst, hätten aber ein paar Tore mehr erzielen müssen“, schätzte Torsten Gütschow ein. Budissas Chefcoach gab allen Spielern eine Einsatzchance, „die bisher wenig oder gar keine Einsatzzeit bekommen hatten“. Der Landesklässler hielt bis zur 27. Minute ein 0:0, ehe Paul Milde die Führung des Viertligisten besorgte. Noch vor dem Wechsel war die Partie praktisch entschieden, nachdem Enrico Köckeritz den Ball ins eigene Tor abgefälscht hatte (38.). Nach dem Seitentausch erhöhte Josef Müller mit schöner Einzelleistung auf 3:0 (61.), ehe Martin Hoßmang in der 77. Minute für den Endstand sorgte.

Schiebock gerät in Rückstand

Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV gastierte beim FSV 1990 Neusalza-Spremberg (3:1), der mit den Ex-Schiebockern Ralf Marrack und Petr Novotny auflief. Die Schiebocker taten sich zunächst schwer und gerieten sogar in Rückstand. Lukos Bouska jagte das Leder aus 20 Metern in dne Winkel (5.). Kurz danach verpassten Anton Stehr und Novotny das 2:0, ehe die Gäste auf Touren kamen. Daniel Maresch (24.), Tom Hagemann (49.) und Philipp Schikora (56.) drehten mit ihren Toren das Spiel, wobei BFV-Keeper Dominik Reissig den zwischendurch den Ausgleich verhinderte, als er einen Schuss von Paul Kant parierte (51.). Fünftliga-Aufsteiger Einheit Kamenz gastierte bei Liga-Kontrahent FC Eilenburg und unterlag mit 0:1 (0:1). Branden Stelmak erzielte das Tor des Tages (20.). In der hart umkämpften Begegnung sah der Eilenburger Christoph Bartlog in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte.

Vor der höchsten Hürde stand die SG Crostwitz, die am Sonntag den Drittligisten FSV Zwickau erwartete und sich wacker aus der Affäre zog (0:5). Vor 755 Zuschauern markierten Davy Frick (20.), Robert Koch (24.), Mike Könnecke (33.), Nico Antonitsch (71.) und Fabian Eisele (85.) die Treffer der Westsachsen.

Ein Umzug stand für Landesklasse-Aufsteiger SV Zeißig an, der Viertligist Chemie Leipzig im Hoyerswerdaer Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion empfing. Und vor einer tollen Kulisse (853 Zahlende!) eine bemerkenswerte Partie ablieferte. „Ich kann nur den Hut ziehen“, war auch SG-Coach Stefan Hoßmang trotz der erwarteten Niederlage (1:3) sehr zufrieden. Immerhin brachte es der Landesklasse-Aufsteiger fertig, in der 65. Minute sogar in Führung zu gehen. Torjäger Andreas Kober verwandelte einen Strafstoß für den krassen Außenseiter. Bei einem missglückten Klärungsversuch von Marcus Dölz hatte der Chemie-Keeper Glück, dass er nur mit Gelb verwarnt wurde. Der Zeißiger Stürmer Rostam Geso verletzte sich bei der Aktion schwer an der Schulter. Chemie-Coach Dietmar Demuth war schon nach 45 Minuten sichtlich verärgert und wechselte zur Pause zweimal. Und ausgerechnet der Ex-Bautzener Max Hermann erwies sich dabei als Glücksgriff und erzielte zwei Treffer für die Leutzscher (66., 81.). Tor Nummer drei ging auf das Konto von Marc Böttger (74.), der vor der Saison aus Bischofswerda gekommen war.

Weixdorf verschießt Foulelfmeter

Auch Landesklässler SG Weixdorf empfing mit dem VfB Auerbach einen Regionalligisten und die 328 Zuschauer auf dem Forstsportplatz sahen einen standesgemäßen 4:0(2:0)-Sieg der Gäste. Arlind Shoshi (13.), Sebastian Schmidt (45.), Marcin Sieber (54.) und Marcel Schlosser mit einem verwandelten Strafstoß (74.) trugen sich beim Viertligisten in die Torschützenliste ein. „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Wir haben keine Gegentore aus dem Spiel heraus kassiert, nur nach Standardsituationen. Felix Röthig hatte die eine oder andere Chance, ein Tor hätten sich die Jungs sicher verdient gehabt. Aber auf das Gezeigte kann man aufbauen“, meinte Weixdorf-Trainer Holger Steinhardt. Schade für die wacker kämpfende SG, dass Richard Kluge in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter an VfB-Torwart Maximilian Rosenkranz scheiterte.

Pokalverteidiger Chemnitzer FC setzte sich beim Landesklässler ESV Lok Zwickau mit 3:0 (2:0) durch. Danny Breitfelder (26.), Florian Trinks (30.) und Daniel Frahn (85.) erzielten die Treffer. Der FCO Neugersdorf feierte einen 9:0 (7:0)-Kantersieg in Naunhof. Josef Marek erzielte vier Tore, der tschechische Alt-Internationale Stepan Vachousek traf doppelt.

zur Startseite