Budissa nutzt Pokalschwung Bautzen siegt beim Schlusslicht in Luckenwalde. Franz Pfanne und Tony Schmidt heißen die Torschützen der Spreestädter.

Der Bautzener Tony Schmidt (in rot) war beim Spiel in Luckenwalde immer mittendrin im Kampf um den Ball. © torsten zettl

Nur drei Tage nach dem Pokalsieg beim 1. FC Lok Leipzig setzte sich die FSV Budissa Bautzen im Punktspiel bei der FSV 63 Luckenwalde mit 2:0 (2:0) durch. Kapitän Franz Pfanne markierte mit einem Kopfball nach Freistoß von Martin Hoßmang die Führung (22.). Drei Minuten vor der Pause sorgte Tony Schmidt (42.) mit seinem vierten Saisontor bereits für den Endstand und beendete zugleich die Sieglosserie von sieben Spielen in Folge.

Budissas Trainer Torsten Gütschow schickte vor den 300 Zuschauern im Werner-Seelenbinder-Stadion die gleiche Startelf auf den Rasen, die drei Tage zuvor beim 3:0-Pokalsieg in Leipzig begonnen hatte. Die erste Halbzeit ging deutlich an die Spreestädter, die das Spiel und den sichtlich verunsicherten Kontrahenten beherrschten. Nur einmal wurde es brenzlig, als nach einem Eckball von Daniel Becker der Kopfball von Thomas Schmidt an der Querlatte des Bautzener Tores landete (37.).

Nach dem Seitentausch sorgte zunächst Tony Schmidt mit einem Eckball für Unruhe im FSV-Strafraum (49.), aber in der Folge verflachte die Partie. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten prägten das Geschehen. Zudem schwanden den Budissen die Kräfte, aber mit Glück und Geschick (und auch etwas Zeitspiel) wurde der zweite Auswärtsdreier ins Ziel gerettet. „Ich bin froh, dass wir diese Woche hinter uns haben. Drei Spiele in sechs Tagen fordern ihren Tribut, aber meine Spieler haben kämpferisch alles in die Waagschale geworfen und sich in der Schlussphase durchgebissen. Ich bin stolz auf die Jungs“, resümierte Torsten Gütschow, der seinen Spielern zwei Tage trainingsfrei gab. „Der Sieg war eminent wichtig.“ Wohl auch deshalb, weil Budissas Einspruch gegen die Wertung der Partie bei Hertha BSC II (1:3) vom NOFV-Sportgericht abgewiesen wurde.

Neuer Trainer hilft auch nicht

Die Luckenwalder hatten Anfang der Vorwoche ihren neuen Trainer Sven Thoß vorgestellt, der unter anderem von 1997 bis 2004 Assistenztrainer der Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam an der Seite von Trainerlegende Bernd Schröder war und später den SC Goslar in der Regionalliga betreute. Thoß: „Wir haben eine Schablone der letzten Spiele gesehen, laufen immer wieder hinter der Musik hinterher. Uns fehlt etwas die Robustheit, da waren uns die Bautzener überlegen. Das ist eine defensiv gut organisierte Mannschaft, die wenig zulässt, mit ein paar erfahrenen Spielern drin. Die stehen stabil.“

Torsten Gütschow war froh, dass der geplante Effekt eines Trainerwechsels beim Tabellenletzten (noch) nicht eintrat: „Man weiß nie so genau, was da innerhalb einer Mannschaft vorgeht und passiert.“ In der Tabelle schloss Budissa mit 17 Punkten zum FC Oberlausitz auf. Die Neugersdorfer verloren beim Neuling VSG Altglienicke mit 0:2 und beurlaubten anschließend Trainer Vragel da Silva.

Vorerst wird Manager Manfred Weidner wieder auf der Trainerbank sitzen und die Mannschaft voraussichtlich auch beim Pokalspiel am Sonnabend gegen den FC International Leipzig betreuen. Auch Budissa ist dann wieder im Einsatz, gastiert im Viertelfinale am 11. November ab 13 Uhr beim Liga-Kontrahenten Chemie Leipzig. Zur gleichen Zeit erwartet der Bischofswerdaer FV den VfB Auerbach. Die Partie zwischen Oderwitz und dem Radebeuler BC wird erst am 22. November ausgetragen.

