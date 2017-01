Budissa mit gutem Härtetest Daniel Hänsch trifft beim 2:2 in Auerbach doppelt. BFV gewinnt gegen Homburg 4:2, Kamenz bei Neusalza-Spremberg mit 3:0.

Sowohl der Auerbacher Alexander Mattern (links) als auch Maik Salewski (Bautzen) hatten den Ball immer im Blick. © Torsten Zettl

Fußball. In der Fußball-Regionalliga Nordost sollten am Wochenende vier Nachholspiele über die Bühne gehen, aber drei mussten erneut abgesagt werden. Auch in Neugersdorf konnte die Begegnung gegen Hertha BSC II nicht ausgetragen werden. Gespielt wurde allerdings in Jena – und der gastgebende Spitzenreiter musste eine schmerzliche 1:2-Niederlage gegen den ZFC Meuselwitz hinnehmen.

Zuvor war der FC Carl Zeiss in neun Heimpartien ungeschlagen und ohne Gegentor geblieben. Jena rangiert weiter vier Punkte vor Energie Cottbus. Meuselwitz steht bei 21 Punkten und hat nunmehr schon neun mehr auf dem Konto als die Budissen. Die weilten am Sonnabend zum Testspiel beim Liga-Kontrahenten in Auerbach (2:2). Erst Ende Dezember hatten sich beide Teams zum Rückrundenstart in Bautzen gegenübergestanden (1:1). Beide Treffer der Spreestädter gingen auf das Konto von Daniel Hänsch (41., 77.). Die Auerbach er waren durch Raul Victor Xavier Amaro (4.) und Danny Wild (75.) zweimal in Führung gegangen.

Budissas Coach Reimund Linkert bot seine beiden Neuzugänge Marko Zuljevic und Theocharis Iliadis in der Startelf auf. Ein Fingerzeig für das erste Punktspiel dieses Jahres am Sonntag in Babelsberg?

Rosendo muss noch zuschauen

Ezequiel Horacio Rosendo, den die FSV-Verantwortlichen in der Vorwoche aus Halberstadt zurückgeholt hatten, war nicht dabei. „Es war ein guter Test, um uns die nötige Wettkampfhärte zu holen“, resümierte Linkert. „Bei uns hat vor der Pause das Fußballarbeiten gefehlt“, meinte VfB-Coach Michael Hiemisch mit Sicht auf die Leistung der Platzbesitzer.

Der SV Babelsberg 03, der am Sonntag ab 13.30 Uhr die Budissen zum Punktspiel im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt, setzen sich bei ihrer Generalprobe mit 3:0 gegen Eintracht Braunschweig II durch.

Oberligist Bischofswerdaer FV ist aus dem Trainingslager in Belek (Türkei) zurückgekehrt. Zum Abschluss gewannen die Schiebocker ein Übungsspiel gegen den Homburger Verbandsligisten TSV Vatanspor mit 4:2 (2:0). Philipp Schikora (2), Cornelius Gries und Hannes Graf schossen dabei die BFV-Tore.

Bischofswerda testet in Glauchau

Offensichtlich steckten den BFV-Kickern die harten Übungseinheiten in den Beinen und Köpfen, denn beim Torabschluss offenbarten sie erhebliche Konzentrationsschwächen. Denn Chancen gab es für einen zweistelligen Erfolg. Der nächste Test steht für die Bischofswerdaer am 4. Februar beim VfB Empor Glauchau an.

Der SV Einheit Kamenz hatte bereits am Freitagabend mit dem FSV 1990 Neusalza Spremberg die Kräfte gemessen und war auf dem Kunstrasenplatz in Langburkersdorf zu einem standesgemäßen 3:0 (1:0)-Erfolg gekommen. Die Tore erzielten Felix Rehor, Tom Grellman und Sebastian Heine.

Einheit-Coach Rietschel zufrieden

Trainer Frank Rietschel zeigte sich „bis auf die ersten zwanzig Minuten“ angetan von der Leistung seiner Schützlinge. „Wir müssen lediglich noch ein paar Kleinigkeiten abstellen“, erklärte der Einheit-Coach nach der Partie. In konstant starker Verfassung präsentieren sich aktuell Eric Ranninger, Jan Charuza und Tom Grellmann. Am Mittwoch erwartet der SV Einheit den Landesklässler Rot-Weiß Bad Muskau zu einem weiteren Vorbereitungsspiel. Anstoß auf dem Kunstrasen im Stadion der Jugend wird um 19 Uhr sein.

Die SG Crostwitz verlor daheim sein Freundschaftsspiel gegen den SV Wesenitztal mit 1:2 (0:2). Spieler-Trainer Pavel Runt konnte nach dem Seitenwechsel verkürzen. Martin Schiefner und Peter Werner hatten die Gäste im Duell der beiden Landesklässler in Führung gebracht.

