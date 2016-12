Budissa läuft hinterher Reimund Linkert ist nach der Niederlage gegen Meuselwitz stinksauer und kritisiert erneut die Einstellung seiner Spieler.

Auch in diesem Zweikampf setzt sich der Meuselwitzer Janik Mäder (vorn) gegen Josef Müller von Budissa Bautzen durch. © Torsten Zettl

Fußball. Gerade mal 267 zahlende Besucher fanden sich am Freitagabend im Stadion Müllerwiese ein, um den Hinrundenabschluss der Budissen mitzuerleben. Die, die nicht gekommen waren, hatten wohl eine Vorahnung. Die Bautzener lieferten eine Woche nach dem Überraschungssieg beim BFC Dynamo (2:1) gegen den ZFC Meuselwitz eine sehr schwache Vorstellung ab und verloren mit 0:1 (0:1).

ZFC-Nationalspieler ganz stark

René Weinert erzielte in der 20. Minute das Tor des Tages. Vorbereitet hatte das Siegtor der auffälligste Akteur auf dem Rasen – Rufat Dadashov. Der gebürtige Wiesbadener, der die Nationalität Aserbaidschans besitzt, war an fast jeder gefährlichen Offensivaktion der Zipsendorfer beteiligt. Im Februar 2013 hatte Dadashov, damals in Kaiserslautern unter Vertrag, sein Auswahldebüt für Aserbaidschan gefeiert. Auf der Trainerbank saß Berti Vogts. Unter der Regie des Ex-Bundestrainers erzielte er später vier Auswahltore.

Reimund Linkert hatte seine Startelf nur auf einer Position verändert. Für Patrick Baudis rückte der zuletzt gesperrte Martin Hoßmang wieder auf die Sechserposition. Die Bautzener enttäuschten nach dem frühen Rückstand auf der ganzen Linie und sorgten nur bei Standards für Gefahr. ZFC-Keeper Steven Braunsdorf musste vor der Pause nur bei einem Schuss von Daniel auf der Hut sein (31.).

Die Hoffnung der Bautzener Fans auf eine Leistungssteigerung der Gastgeber-Elf erfüllte sich nach dem Wechsel nicht. Die Meuselwitzer kontrollierten die Partie, wirkten taktisch reifer, viel zweikampfstärker und verzeichneten die besseren Chancen. Ex-Dynamo Francesco Lubsch verzog knapp (51.) und scheiterte drei Minuten später am stärksten Spieler der Hausherren, Torhüter Norman Wohlfeld. Der parierte kurz danach auch einen Schuss von Rufat Dadashov spektakulär. Budissa kam erst in der Schlussphase zu einer Ausgleichschance. Der erfahrene Jiri Sisler, erstmals nach Verletzungspause eingewechselt, scheiterte mit einem sehenswerten 25-Meter-Freistoß an Braunsdorf (84.).

4 000 Fans kommen nach Cottbus

Meuselwitz war am Ende der verdiente Sieger, darin waren sich beide Trainer einig. ZFC-Coach Heiko Weber kam in der Pressekonferenz nicht umhin, auf den Bautzener Motivationsschub vor der Partie hinzuweisen: „Wir haben einige Interviews gehört, da hieß es, jetzt kommen Meuselwitz und Auerbach nach Bautzen, die müssen geschlagen werden, weil sie schlechter sind. Das hat meine jungen Spieler natürlich motiviert.“

Weber verhehlte nicht, dass seine Mannschaft „einen Riesenrespekt vor diesem Fight in Bautzen hatte“. Allerdings hätten seine Spieler den Respekt dann schnell abgelegt, „weil Budissa nicht so stark war, wie wir gedacht hatten“. Reimund Linkert wird sich dagegen Gedanken machen müssen, warum seine Schützlinge nur gegen die „Großen“ (Cottbus, Jena, BFC und Chemnitz im Pokal) ihr komplettes Leistungspotenzial abrufen. Nicht zum ersten Mal stellte der 33-Jährige fest: „Ich bin stinksauer, weil wir nicht das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren nicht auf Augenhöhe, daher geht der Sieg des ZFC völlig in Ordnung. Unser Zweikampfverhalten war extrem schlecht. Wir sind immer zu spät gekommen. So konnten wir einfach nicht in unser Spiel finden.“

Bereits am kommenden Freitag beginnt die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Nordost. Budissa erwartet dann den VfB Auerbach. „Wir haben in dieser Woche viel auszuwerten“, weiß Linkert. „Da geht es weniger darum, wie man Fußball spielen muss, sondern wie man im Abstiegskampf auftritt.“ Worte, die der Trainer in dieser Serie nicht zum ersten Mal wählt. „Wir wollen uns so in die Weihnachtsferien verabschieden, dass wir alle ein gutes Gefühl haben. Das müssen wir uns gegen Auerbach sicher hart erarbeiten. Wir fangen praktisch wieder bei Null an.“

Interessanterweise hatte Kollege Heiko Weber darauf verwiesen, dass auch seine Mannschaft in dieser Saison in einer ähnlich prekären Situation steckte. „Wir standen bei nur vier Punkten, aber unser Präsident hat die Ruhe bewahrt. Mannschaft und Trainer haben es ihm nun zurückgezahlt. Ich hoffe, das ist hier in Bautzen auch so der Fall.“

Der FC Oberlausitz unterlag in Cottbus vor 4 000 Zuschauern mit 1:3 (0:2). Den Ehrentreffer markierte der Brasilianer Marcelo De Freitas Costa. FCO-Trainer Vragel da Silva wurde an seiner alten Wirkungsstelle mit viel Beifall im Stadion der Freundschaft empfangen. „Der Empfang war sehr schön“, freute sich der 42-Jährige, dessen Mannschaft ordentlich mitspielte. Energie-Coach „Pele“ Wollitz verabschiedete seinen Kollegen mit den Worten: „Vragel, wenn ihr Jena und den Berliner AK schlagt und wir die Relegationsspiele erreichen, bist du eingeladen.“

Bautzen spielte mit: Wohlfeld - Kolan, Patka, Klippel, Heppner - Hoßmang, Pfanne (70. Baudis) - Barth (79. Sisler), J. Müller, Hänsch (46. Hermann) - Nemec.

