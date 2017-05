Budissa-Keeper viermal geschlagen Budissa kann auch in Meuselwitz den Hebel nicht umlegen und verliert. Trainer Gütschow macht Urlaub und sucht neue Spieler.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff muss der Bautzener Torwart Marek Große erstmals hinter sich greifen. Dieser Schuss von Andy Trübenbach rutscht unter dem Keeper hindurch. Danach kassierten Große und sein Team noch drei Gegentore. Sogar den Budissa-Ehrentreffer erzielte Meuselwitz. Pierre Le Beau unterlief ein Eigentor zum 1:3-Zwischenstand. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Auch der letzte Auftritt der Budissen passte ins Bild einer traurigen Saison. Beim ZFC Meuselwitz verloren die Bautzener am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost sang- und klanglos mit 1:4 (0:1). Mit nur drei Siegen in 34 Saisonpartien landeten die Spreestädter in der Endabrechnung auf dem 17. und damit vorletzten Platz. Allein die Tatsache, dass der BFC Dynamo als Tabellenfünfzehnter sage und schreibe 26 Zähler mehr auf dem Konto hat, unterstreicht, dass die Bautzener 2016/17 kein Viertliga-Niveau hatten.

Trotzdem wird Budissa auch in der kommenden Serie in der Regionalliga spielen, weil der Tabellendritte RB Leipzig II und der FC Schönberg 95 ihre Teams zurückziehen und aus der 3. Liga kein Verein des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) absteigt. Näher auf das letzte Pflichtspiel der Bautzener einzugehen, ergibt wenig Sinn. Vor 452 Zuschauern erzielten die gastgebenden Zipsendorfer alle fünf Tore. Andy Trübenbach (39., 65.) und Alexander Dartsch (46., 90.) trafen für den ZFC, während Pierre Le Beau in der 68. Minute ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Sicht der Gäste unterlief.

Budissa-Coach Torsten Gütschow machte nach Spielende wie gewohnt aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Einige meiner Spieler wollen nicht laufen, andere können es offensichtlich nicht. Wir hätten auch höher verlieren können.“ Wenig später kam der obligatorische Satz des 54-Jährigen: „Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Jetzt fahre ich zu meiner Familie, erhole mich zu Hause und am 19. Juni beginnen wir mit der Vorbereitung auf die kommende Saison.“ Dann will Gütschow einige neue Spieler präsentieren: „Ich bin jetzt elf Wochen hier und natürlich absolut enttäuscht. Mein Ziel ist es, ein konkurrenzfähiges Team zu formieren, mit dem ich nicht gleich von Anfang an gegen den Abstieg spielen muss. Ich hoffe sehr, dass wir personell in der Sommerpause einiges korrigieren können.“

Meister FC Carl Zeiss Jena präsentierte sich vor den beiden Aufstiegsspielen gegen Viktoria Köln in eindrucksvoller Verfassung und gewann mit 4:0 beim BFC Dynamo. Vizemeister FC Energie Cottbus verlor beim FC Oberlausitz mit 2:3. Vor mehr als 800 Zuschauern trafen Josef Marek (2) und Bocar Djumo für die Neugersdorfer, die das Spieljahr als Tabellenachter beendeten.

Stärkstes Heimteam waren die Cottbuser mit 39 Punkten, auswärts waren die Jenaer mit Abstand die erfolgreichste Mannschaft (38). Die Torjäger-Kanone sicherte sich Federico Palacios (RB Leipzig II) mit 22 Treffern, gefolgt vom Babelsberger Andis Shala (21). Budissas bester Torschütze war Maik Salewski, der sechsmal ins Schwarze traf und zum Liga-Kontrahenten 1. FC Lok Leipzig wechselt.

In der Zuschauergunst lag Cottbus ganz weit vorn. Durchschnittlich kamen 5 436 Besucher ins Stadion der Freundschaft. Mit gebührendem Abstand folgen Jena (3 915) und der 1. FC Lok Leipzig (3 211). Bautzen steht mit durchschnittlich 561 Zuschauern immerhin auf dem elften Platz. Mehr konnte die Vereinsführung anhand der zweitschlechtesten Heimbilanz im 18er- Feld (nur zehn von 51 möglichen Punkten) beim besten Willen nicht erwarten.

Budissa spielte mit: Große - Iliadis, Hoßmang, Hausdorf (56. Sisler), Hänsch - Müller (68. Nemec), Barnickel, Kloß, Salewski - Rosendo, Zuljevic (52. Herrmann).

zur Startseite