Budissa kassiert Heimpleite Im letzten Heimspiel der Saison verlieren die Gütschow-Kicker auch gegen den BFC Dynamo.

War nach dem Abpfiff bedient: Bautzens Coach Torsten Gütschow. © Torsten Zettl

Auch im letzten Heimspiel der Saison konnte die FSV Budissa Bautzen ihre Anhänger nicht versöhnen. Vor 491 Zuschauern kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Gütschow gegen den BFC Dynamo eine 0:4 (0:0)-Niederlage. Kai Pröger (47., 58.) und Dennis Srbeny (77., 85.) erzielten die Treffer der Hauptstädter. Im Hinspiel hatte Budissa mit 2:1 gewonnen und damit den bisher einzigen Auswärtssieg geholt. Zum Saisonabschluss geht es am Sonnabend nach Meuselwitz, „danach ist die Saison endlich zu Ende“, wirkte Gütschow niedergeschlagen. Erschreckend vor allem, wie wenig sich seine Spieler zur Wehr setzten. Nach dem 0:1 brachen alle Dämme.

Vor dem Anpfiff wurden Patrick Baudis, Theocharis Iliadis und Daniel Barth verabschiedet. Zuvor hatte bereits Torhüter Norman Wohlfeld um Vertragsauflösung gebeten und Kapitän Martin Kolan sein Laufbahnende bekannt gegeben. Die Hauptstädter erwischten den besseren Auftakt. Dennis Srbeny hatte die erste klare Chance auf dem Spann, scheiterte aber an Budissas Keeper Marek Große, der mit Fußabwehr klärte (11.). Auch in der Folgezeit kontrollierten die Gäste das Geschehen, Budissa fand im gegnerischen Strafraum kaum statt. In der 34. Minute versuchte sich Cristof Köhne mit einem Distanzschuss, aber das Leder strich über die Querlatte des Bautzener Tores. Bis zum Pausenpfiff passierte nicht mehr viel, die Spreestädter konnten zumindest mit dem schmeichelhaften 0:0 zufrieden sein.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen erneut die Berliner das Zepter. Diesmal aber belohnte sich der BFC mit der ersten Offensivaktion. Kai Pröger wartete mit einer sehenswerten Einzelleistung auf und vollendete gekonnt. Der Rest waren sehenswerte Spielzüge des BFC und drei weitere Tore, wobei Große vor dem 0:3 mit einem kapitalen Fehler Schützenhilfe leistete. Budissas einzige klare Chance für das Ehrentor vergab Maik Salewski beim Versuch, Berlins österreichischen Torhüter Bernhard Hendl zu umspielen (82.).

Torsten Gütschow war nach Spielende stinksauer: „Alle müssen sich schämen für diese Leistung. Einige haben nur andere Regionalliga-Vereine im Kopf, wollen wechseln. Viele haben aber gar nicht das Niveau, in der vierten Liga zu spielen.“ Einmal in Rage, war der 54-Jährige nicht zu stoppen: „Ohne Einstellung geht im Fußball gar nichts. Bei einigen war das Trikot nicht einmal nass, obwohl es ziemlich warm war. Die spazieren über den Platz, als ginge sie das gar nichts an. Wir müssen in der Sommerpause Spieler holen, die mit Herzblut für diesen Verein spielen wollen.“ (js)

