Budissa kassiert erste Heimniederlage Union Fürstenwalde setzt sich im Stadion Müllerwiese knapp durch. Die Bautzener warten seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Lukas Stagge (links, Fürstenwalde) nimmt mit einem Teamkollegen nimmt den Bautzener Tony Schmidt (Mitte, Bautzen) in die Zange. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am 13. Spieltag hat es die FSV Budissa Bautzen erwischt. Nach zwei Siegen und vier Remis kassierten die Spreestädter beim 1:2 (1:1) gegen Union Fürstenwalde vor 245 Zuschauern ihre erste Heimniederlage. Viel Zeit zur Regenerierung bleibt nicht, denn schon am Mittwochabend wartet Liga-Kontrahent 1. FC Lok Leipzig auf die Budissen. Im altehrwürdigen Bruno-Plache-Stadion geht es um den Einzug ins Landespokal-Viertelfinale.

Torsten Gütschow musste am Sonntag auf die weiter verletzten Franz Hausdorf und Tobias Heppner verzichten. Beide Teams begannen vorsichtig, mussten sich auch erst einmal mit dem böigen Wind, der immer mal wieder über die Müllerwiese fegte, vertraut machen. Die Gastgeber kamen nach 14 Minuten zu ihrer ersten verheißungsvollen Offensivaktion, aber Jonas Krautschick köpfte das Leder nach einer Schmidt-Flanke am Tor vorbei. Danach hatten die Spreestädter mehr vom Spiel, aber ein Luckenwalder konnte den Schuss von Sepp Kunze noch blocken (19.).

Fürstenwalde, mit einer Auswärtsbilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen angereist, stand tief – und das war so gewollt. „Wir haben das taktisch sehr ordentlich gemacht, waren fokussiert“, resümierte Union-Coach Matthias Maucksch zufrieden. Nach vorn ging nicht viel – bis zur 29. Minute. Nach Vorarbeit von Gladrow traf der Deutsch-Türke Kemal Atici aus Nahdistanz die Querlatte. Nur 120 Sekunden später jubelten die Gäste. Nach einem missglückten Rückpass von Sepp Kunze spritzte Lukas Stagge dazwischen, zog am Torwart vorbei und traf ins leere Tor. „Lukas hat sich für eine couragierte Leistung selbst belohnt“, freute sich Maucksch. Geschockt waren die Budissen aber nicht und kurz vor dem Pausenpfiff köpfte Kapitän Franz Pfanne den verdienten Ausgleich (43.). Kevin Bönisch hatte dabei die Vorarbeit geleistet.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für die Bautzener, denn nach Gladrows Freistoß köpfte Burim Halili das 2:1 für Fürstenwalde (49.). Auch den erneuten Rückstand steckten die Platzbesitzer weg. Nur denkbar knapp scheiterte Martin Hoßmang mit seinem Schuss am Union-Schlussmann Oliver Birnbaum. Der 28-Jährige hatte bis 2010 bei Dynamo Dresden II zwischen den Pfosten gestanden, danach in Plauen und Nordhausen das Tor gehütet.

In der 66. Minute kam Paul Milde ins Spiel. Der Sohn von Ex-Profi Rocco Milde kommt derzeit nicht über die Rolle des Reservisten bei Budissa hinaus. Unter Matthias Maucksch hatte der Pirnaer 2015/16 maßgeblichen Anteil am Regionalliga-Aufstieg. Während Maucksch den Verein zunächst aus privaten Gründen verließ, wechselte Paul Milde nach Bautzen.

Nicht nur dem Einwechsler lag in der 70. Minute der Torschrei auf den Lippen, als Tony Schmidt einen seine gefürchteten Freistöße auf das Union-Tor brachte, Birnbaum das Leder aber mit einer Glanzparade aus dem Winkel holte. Und auch gegen Johann Weiß blieb der Ex-Dynamo Sieger (81.). „Der muss einfach rein“, ärgerte sich Torsten Gütschow und dachte dabei wohl an seine Glanzzeiten als Torjäger. „Natürlich sind wir alle enttäuscht. Jetzt müssen wir drei Punkte in Luckenwalde holen.“ Zuvor aber steht das Pokalspiel in Leipzig an.

Budissa spielte mit: Ebersbach – Kunze, Hoßmang, Patka, Krautschick (66. Milde), Gehrmann (59. Mack), Pfanne, Weiß, Müller (76. Rosendo), Bönisch und Schmidt.

