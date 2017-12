Budissa ist heiß auf den Derbysieg Bautzen hat seit mehr als elf Jahren zu Hause kein Pflichtspiel gegen Neugersdorf gewonnen. Am Freitag soll sich das ändern.

© Uwe Soeder

Bautzen. Am Freitagabend steht in der Fußball-Regionalliga Nordost das Derby zwischen der FSV Budissa Bautzen (13.) und dem FC Oberlausitz Neugersdorf (9.) an. Es ist zugleich der erste Spieltag der Rückrunde. Gespielt wird ab 19 Uhr im Stadion Müllerwiese. Als Schiedsrichter fungiert Philipp Kutscher aus Berlin. Der 26-Jährige leitet bereits seine siebente Partie in dieser Viertliga-Saison. Insgesamt kommt er bisher auf 62 Regionalliga-Einsätze. Für die Spreestädter sollte das ein gutes Omen sein, denn Kutscher war in dieser Serie bereits bei den Spielen in Meuselwitz (1:0) und zu Hause gegen Wacker Nordhausen (0:0) im Einsatz.

Das erste Aufeinandertreffen zum Saisonstart hatten die Budissen in Neugersdorf mit 0:3 (0:2) verloren. Auf der FCO-Bank saß da noch der Brasilianer Vragel da Silva, der inzwischen beurlaubt wurde. Als Interimscoach fungiert zurzeit Sportchef Manfred Weidner, bis 2016 selbst Chefcoach des FC Oberlausitz. Der 55-Jährige hatte die Neugersdorfer zuvor aus der Landes- bis in die Regionalliga geführt. An das Hinspiel erinnert sich Jonas Krautschick, der im Sommer vom FCO zu Budissa gewechselt war, noch gut: „Die Neugersdorfer waren in keiner Phase des Spiels besser, aber die alten Tschechen in den FCO-Reihen sind eben extrem ausgebufft.“

Bautzen kann am FCO vorbeiziehen

In der Tabelle trennen beide Teams aktuell nur zwei Punkte. Gewinnen die Bautzener, ziehen sie an Neugersdorf vorbei. „Das ist unser Ziel“, sagt Cheftrainer Torsten Gütschow. Wie wichtig das Derby auch für den ehemaligen Bundesliga-Profi ist, zeigt die Tatsache, dass er beim Nachholspiel am Dienstag bei Viktoria Berlin (0:3) die eigentlich gesetzten Kevin Bönisch und Tony Schmidt zunächst auf die Bank beorderte. „Normalerweise hätten sie von Anfang an gespielt, aber bei drei Partien in sieben Tagen wird das zu viel. Ich brauche Kevin und Tony am Freitag im Vollbesitz ihrer Kräfte.“

Beim Kontrahenten in Neugersdorf wird derweil die Statistik als Motivationsanschub bemüht. Immerhin hat der FCO „seit mehr als elf Jahren kein Pflichtspiel in Bautzen verloren“, hat der Presseverantwortliche Lothar Berndt herausgefunden. „Die letzte Niederlage in Bautzen stammt aus Oberligazeiten und fiel am 19. April 2006 mit 0:4 recht deutlich aus“, erinnert er sich. Budissa spielte damals zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Oberliga und hielt mit 43 Punkten die Klasse, während die Neugersdorfer mit 20 Zählern als Tabellenletzter abstiegen.

Erst 2013 kehrte der FCO in die Oberliga zurück. Auch hier hat Berndt genaue Daten: „In der Saison 2013/14 gewann Budissa mit 3:2 in Neugersdorf. In Bautzen endete das Punktspiel 1:1, dazu kam ein 1:0-Auswärtssieg für den FCO im Pokal-Viertelfinale. Bautzen stieg dann in die Regionalliga auf, ein Jahr später folgten wir und blieben bisher in fünf Regionalliga-Duellen gegen Budissa ungeschlagen.“ Zweimal gewannen die Neugersdorfer, drei Derbys endeten mit einem Unentschieden. Manfred Weidner erwartet „ein Kampfspiel“. Und Torsten Gütschow hofft auf „eine bessere Chancenverwertung als zuletzt in Berlin“.

zur Startseite