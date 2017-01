Budissa holt Rosendo zurück Der Regionalligist hat den 31-Jährigen aus Halberstadt geholt. Oberland Spree testet gegen Bautzen und Kamenz.

Budissa-Präsident Ingo Frings (links) und Ezequiel Horacio Rosendo bei der Vertragsunterzeichnung. Der Mittelfeldakteur ist ab 1. Februar spielberechtigt für Bautzen. © Torsten Zettl

Fußball. Fußball-Regionalligist FSV Budissa Bautzen hat am Freitag eine weitere Neuverpflichtung bekannt gegeben. Ezequiel Horacio Rosendo kommt vom Oberligisten Germania Halberstadt zurück in die Oberlausitz und soll das offensive Mittelfeldspiel der Bautzener bereichern. Der 31-Jährige hatte die Spreestadt erst im Sommer 2016 Richtung Halberstadt verlassen. Budissa-Präsident Ingo Frings sagte nach der Vertragsunterzeichnung: „Im kurzen Gespräch machte der gebürtige Argentinier deutlich, wie sehr er sich über die Rückkehr nach Bautzen freut. Er wird mit seinen Erfahrungen das Spiel der Budissen sicherlich wieder prägen und erfolgreicher gestalten.“

Rosendo, der am 6. März seinen 32. Geburtstag feiert, hat zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnet und ist ab 1. Februar spielberechtigt für Budissa. Auf dem Kunstrasenplatz im Kamenzer Stadion der Jugend stiegen derweil gleich zwei Testspiele mit dem SV Oberland Spree. Am Donnerstag besiegte Budissa Bautzen das Landesklasse-Team durch Tore von Hänsch (52.), Salewski (74.) und Hoßmang (82.) glatt mit 3:0 (0:0). Am Sonnabend waren die Oberländer erneut in Kamenz zu Gast. Diesmal ging es gegen den Landesligisten SV Einheit.

Rietschel will Abwehrarbeit verbessern

Der Kamenzer Trainer Frank Rietschel war im Wesentlichen mit diesem Vorbereitungsspiel zufrieden. Allerdings machte er auch noch einige Schwächen bei seiner Mannschaft aus, die in den nächsten Wochen abgestellt werden sollen. Speziell auf die Abwehrarbeit will Rietschel in den nächsten Tagen allergrößten Wert legen. Nach einer 3:0-Pausenführung durch Ondrej Novotny (2x) und Benjamin Gnieser konnte Selzer auf 1:3 verkürzen.

Die Kamenzer gingen dann in der 57. Minute durch Sebastian Heine mit 4:1 in Führung und erzielten noch weitere drei Treffer durch Alexander Schidun, erneut Heine und Eric Prentki zum 7:1-Endstand. Rietschel: „Ich habe mich etwas geärgert, dass wir nicht bis zum Ende mit einfachem Fußball die Oberländer bespielt haben. Auf einmal wollte in meiner Mannschaft jeder zaubern und die Effektivität des Spiels ist dabei verloren gegangen.“ (SZ/js)

