Budissa holt einen Punkt Die Bautzener spielen beim 1. FC Lok Leipzig 1:1. Josef Müller sorgt für die Führung, defensiv stehen die Spreestädter sicher.

Der Bautzener Daniel Hänsch (in rot) kämpft hier mit den beiden Lok-Spielern Marcel Trojandt (links) und Steven Heßler (Mitte) um den Ball. Am Ende holte Budissa wenigstens einen Zähler in der Messestadt. © Torsten Zettl

. Fußball-RegionalligaVerkehrte Fußball-Welt? Budissas Trainer Reimund Linkert war nach dem 1:1 (1:0) seiner Mannschaft beim 1. FC Lok Leipzig unzufrieden, relativierte aber: „Ein Punkt ist zu wenig. Nicht nach dem Spielverlauf, aber in unserer Situation.“ Entspannt hat sich die Lage bei der FSV Budissa am zwölften Spieltag der Regionalliga Nordost tatsächlich nicht, obwohl der zweite Auswärtszähler der Bautzener durchaus Anerkennung verdient.

Lediglich das abgeschlagene Schlusslicht TSG Neustrelitz steht mit nur einem Punkt noch hinter den Budissen (sieben Zähler). Der Rest der Abstiegs-Konkurrenz punktete ebenfalls. Neuling Union Fürstenwalde brachte einen Zähler aus Nordhausen mit (3:3), Luckenwalde gewann das Kellerduell gegen Neustrelitz mit 1:0 und Meuselwitz schaffte ein 1:1 in Schönberg.

Die Spreestädter spielten in Probstheida eine erste Halbzeit, die zu den besten dieser Saison gehörte. Paul Milde und Tobias Heppner prüften Leipzigs kanadischen Torhüter Julien Latendresse-Levesque mit ordentlichen Abschlüssen. Und in der 36. Minute erzielte der junge Josef Müller mit einem herrlichen Kopfball das 1:0, nachdem zuvor der sehr agile Paul Milde am rechten Flügel seinem Gegenspieler Knoten in die Beine gespielt und exakt geflankt hatte. „Meine Spieler haben das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht“, freute sich Linkert über die couragierte und taktisch klug geführte Partie seiner Jungs im „ausverkauften“ Bruno-Plache-Stadion. Aufgrund des vom NOFV-Sportgericht verhängten Teilausschlusses durften nur 1 715 Besucher die Begegnung in Probstheida verfolgen.

Lok-Coach Heiko Scholz war zur Pause schlecht gelaunt, sprach in der Pressekonferenz nach dem Spiel von einer „katastrophalen ersten Halbzeit, die ich mir so nicht gefallen lasse“. Seine beiden Wechsel zur Pause waren ein Signal, das seine Mannschaft verstand. Die Messestädter drückten sofort auf das Tempo und kamen nach 58 Minuten durch Daniel Becker zum Ausgleich. Allerdings unter gütiger Mithilfe der Gäste, die sich bei einem Freistoß der Leipziger austricksen ließen und Becker freie Schussbahn gewährten.

Budissa rettet Remis über die Zeit

In der Folgezeit bestimmte Lok das Geschehen, auch weil die Gäste nicht mehr agierten, sondern nur noch reagierten. Nils Gottschick (66.) und Robert Zickert (76.) verzeichneten zwei gute Chancen für die Platzbesitzer, aber mit Glück und Geschick retteten die Budissen das 1:1 über die Zeit.

Reimund Linkert merkte kritisch an: „Wir sind nur noch hinterhergelaufen, das hatte ich mir anders vorgestellt. Wir konnten dann leider auch nicht mehr zulegen.“ Zugutehalten muss man den Bautzenern aber, dass die Personalsituation angespannt ist. In Leipzig saßen neben Ersatzkeeper Marek Große nur noch vier Feldspieler auf der Bank. Franz Hausdorf (Knöchel), Jiri Sisler (Adduktoren), Norman Kloß (Magen-Darm-Probleme) und Patrick Baudis (Reha) standen nicht zur Verfügung, während Innenverteidiger Pavel Patka nach seinem Nasenbeinbruch mit einer Maske spielte.

Ungeschlagen bleibt Spitzenreiter Carl Zeiss Jena. Die Thüringer gewannen in der Neugersdorfer Sparkassen-Arena mit 1:0. Das Tor des Tages vor 891 Zuschauern markierte Maximilian Wolfram in der 88. Minute. „Meine Jungs haben hervorragend gekämpft“, meinte FCO-Trainer Vragel da Silva. Die besten Chancen der Neugersdorfer vergab Ex-Profi Robert Koch.

Erster Verfolger der Jenaer ist jetzt der Berliner AK, der sich im Verfolgerduell beim FC Energie Cottbus mit 2:1 (0:0) durchsetzte. Benjamin Förster hatte die Lausitzer vor 5 218 Zuschauern in Führung gebracht (70.), aber Hasan Pepic (72.) und Myroslav Slavov (85.) drehten die Partie zugunsten der Hauptstädter. Am 7. Spieltag hatte der BAK in Jena 0:3 verloren, danach aber fünf Siege hintereinander gefeiert.

Am kommenden Sonntag erwartet Budissa die zweite Mannschaft von RB Leipzig, die ihre Heimpartie gegen Auerbach 2:0 gewann und mit 20 Zählern auf Platz sechs rangiert. Am 11. November folgt dann auf der Müllerwiese das Viertelfinalspiel im Sachsenpokal gegen Drittligist Chemnitzer FC. Reimund Linkert hofft vor allem, dass sich die Personalsituation in den nächsten Tagen etwas entspannt.

Budissa spielte mit: Wohlfeld - Kolan, Patka, Klippel, Heppner - Pfanne (61. Barnickel), Hoßmang - Müller, Hänsch (88. Herrmann), Milde - Nemec (90. Barth).

zur Startseite