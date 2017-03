Budissa hofft auf Gütschow-Effekt Der einstige Torjäger soll Bautzen vor dem Abstieg retten. Doch die Garantie für den Klassenerhalt gibt der Ex-Dynamo nicht.

Der neue Cheftrainer Torsten Gütschow (links) am Dienstag bei der Vertragsunterzeichnung in Bautzen. Rechts freut sich Budissa-Vereinspräsident Ingo Frings über seinen Neuzugang. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am Dienstagmorgen setzte sich Torsten Gütschow im heimatlichen Zeven (Niedersachsen) um 6 Uhr morgens ins Auto und fuhr die rund 540 Kilometer nach Bautzen. In der Spreestadt stand für den 54-Jährigen der erste Arbeitstag bei der FSV Budissa an. Wenige Stunden zuvor hatte Gütschow einem bis zum 30. Juni 2018 laufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten zugestimmt.

Der einstige Torjäger ist nun der große Hoffnungsträger bei Budissa. „Ich kann die Tore aber nicht mehr selbst schießen“, meint Gütschow schmunzelnd. „Ich werde aber versuchen, dass wir in der Offensive zulegen.“ Den zuletzt oft gehörten Satz seines Vorgängers Reimund Linkert, man wolle versuchen „mit einem zu null in die Pause zu gehen“, wird man vom Ex-Nationalspieler sicher seltener vernehmen. Den Klassenerhalt kann Torsten Gütschow trotzdem nicht versprechen.

Auf passendes Angebot gewartet

„Die meisten Teams sind schon ziemlich weit weg und wir müssen ja auch abwarten, wie hoch die Anzahl der Absteiger sein wird. Versprechen kann ich aber, dass wir alles versuchen wollen, um ein Stück nach oben zu kommen.“ Zuletzt war es etwas ruhiger um den ehemaligen Goalgetter geworden. Seit seinem Rauswurf in Neustrelitz im Oktober 2014 wartete er vergeblich auf ein passendes Job-Angebot. Kein Wunder, dass er vorsichtiger geworden ist.

„Meine Frau Cathleen und die beiden Mädels bleiben erst einmal in unserem Haus in Zeven wohnen. Im Sommer tagt dann der Familienrat und vielleicht wird dann eine Rückkehr nach Sachsen doch noch mal ein Thema.“ Geplant war das schon vor Jahren. Kurz vor seinem 44. Geburtstag wurde Gütschow noch einmal Vater der Zwillinge Adrienne und Lucienne (beide zehn Jahre alt). Stefanie, die Tochter Nummer drei, stammt aus seiner ersten Ehe. „Wir hofften, dass wir unsere Kinder in Sachsen einschulen können. Aber dazu brauchte ich eine berufliche Perspektive.“

Und die ergab sich Ende 2012 tatsächlich – in Bautzen. „Der Vertrag war fertig, aber TuS Heeslingen, wo ich insgesamt sieben Jahre Trainer war, erteilte mir keine Freigabe. Vielleicht hätte ich damals intensiver darum kämpfen müssen.“ Bevor Torsten Gütschow, der seit 2002 im Besitz der DFB-Fußballlehrer-Lizenz ist, seine Trainerlaufbahn beim FC Marsberg begann, war er als Spieler äußerst erfolgreich unterwegs.

Publikumsliebling in Dresden

Insgesamt 327 Punktspiele und 31 Europapokalpartien bestritt er für Dynamo Dresden. Dabei erzielte er 164 Tore. Nach zwei DDR-Meistertiteln und vier Pokalsiegen sowie der Bundesliga-Qualifikation 1991 avancierte er zum Publikumsliebling in Dresden. Torsten Gütschow war dreimal Oberliga-Torschützenkönig und wurde 1991 als letzter „DDR-Fußballer des Jahres“ ausgezeichnet. Weitere Stationen als Spieler waren Galatasaray Istanbul, Carl Zeiss Jena, Hannover 96 und der Chemnitzer FC.

Mit den Türken wurde Gütschow auch Meister und Pokalsieger. Außerdem gewann er den Supercup. Noch heute gerät er ins Schwärmen: „Die EC-Spiele mit Dynamo waren schon beeindruckend, aber was ich in Istanbul an Fanleidenschaft kennengelernt habe, stellte alles in den Schatten.“ Der legendäre Trainer Karl-Heinz Feldkamp hatte Torsten Gütschow Anfang 1993 an den Bosporus gelockt.

„Nachts halb zwei klingelte mein Telefon in Dresden und eine Stimme meldete sich mit: Hier ist Kalli Feldkamp. Ich dachte, mich will jemand verarschen.“ In Istanbul erlebte Gütschow als Fußballer das Paradies auf Erden, „und für meine Familie war es dort wie Dauerurlaub“. Nur sein erstes Punktspiel für Galatasaray ist ihm in weniger guter Erinnerung: „Wir verloren 0:1 und die aufgebrachten Fans demolierten unseren Mannschaftsbus.“

Am Ende aber holte er mit Istanbul den Titel und zog in den Europapokal ein. Dort stand Gütschow unter anderem mit Diego Maradona auf dem Platz. Der Argentinier spielte damals für den SV Sevilla. Auch nach der Rückkehr nach Deutschland blieben Tore sein Markenzeichen. 1995 wurde er als Spieler von Hannover 96 Torschützenkönig in der zweiten Liga, ein Jahr später kehrte der damals 34-Jährige nach Dresden zurück. „Noch einmal für Dynamo zu spielen war ein Traum, zumal ich auch Kapitän wurde.“

In dieser Zeit nahm Torsten Gütschow auch seine erste Übungsleiterstelle an. „Heimlich, weil es Dynamos damaliger Trainer Rolf Schafstall verboten hatte. Trotzdem habe ich zweimal in der Woche in Dresden die Männer von Wacker Leuben trainiert.“ Aktiv am Ball blieb Torsten Gütschow bis kurz vor seinem 39. Geburtstag. Matthias („Atze“) Döschner, mit dem er viele Jahre zusammen für Dynamo gespielt hatte, hatte ihn zum SV Eresburg-Obermarsberg geholt.

Später trainierte Gütschow den FC Marsberg und den FC Oberneuland, bevor er von 2006 bis 2013 bei TuS Heeslingen auf der Bank saß. Dort erlangte der Ex-Profi so etwas wie Kultstatus, denn er hatte Erfolg. „Wir haben uns dreimal für die Regionalliga qualifiziert, aber leider nie die Lizenz erhalten. 2013 war dann Schluss und es folgte der Zwangsabstieg in die Landesliga. Damit war mein Engagement beendet.“

Nur wenige Monate in Neustrelitz

Die folgende Trainerstation in Neustrelitz stand unter keinem so guten Stern. Nur wenige Monate saß er bei der TSG auf dem Trainerstuhl. In Bautzen hofft er nun natürlich auf ein längeres Engagement. „Nur bis Saisonende hätte ich sowieso nicht unterschrieben“, sagt Gütschow. Genau genommen kann es in der 4. Liga für Budissa nur nach oben gehen. Die Bautzener Fußballfans müssen sich aber noch eine Weile gedulden, bevor sie die „Dynamo-Legende“ begrüßen können. Budissa bestreitet das nächste Spiel im Stadion Müllerwiese erst am 22. März gegen Union Fürstenwalde.

