Budissa gewinnt in Sandersdorf Der Test beim Oberligisten endet 4:2. Bischofswerda siegt in Glauchau zweistellig, Kamenz mit 6:0 gegen die SG Crostwitz.

Der Sandersdorfer Richard Wießner (Mitte) hat in diesem Laufduell mit dem jungen Bautzener Josef Müller (rechts) keine Chance. Am Ende siegte der Regionalligist im kurzfristig vereinbarten Testspiel dann auch standesgemäß mit 4:2. © Torsten Zettl

Fußball. Die Witterungsbedingungen treiben den Trainern derzeit die Schweißtropfen auf die Stirn. Immer wieder gibt es Spielabsagen oder kurzfristige Verlegungen der Partien. Bei der FSV Budissa Bautzen verlor man Ende der Vorwoche fast schon den Überblick. Erst wurde kurzfristig ein Testspiel in Bischofswerda für den Donnerstagabend vereinbart, wenige Stunden später aber wieder abgesagt.

Dann führte der der Ausfall der Punktspielpartie in Babelsberg zum Abschluss einer Spielvereinbarung mit der BSG Stahl Riesa, doch am Freitag sagten die Spreestädter auch diese Begegnung ab. Der Platz im heimischen Humboldthain war immer noch nicht bespielbar. Kurzfristig kam dann das Testspiel bei Oberligist SG Union Sandersdorf zustande, das die Bautzener standesgemäß mit 4:2 (1:0) gewannen.

Marko Zuljevic (30.), Daniel Hänsch (53.+59.) und Franz Pfanne (78.) erzielten die Tore für den Regionalligisten. Der gastgebende Fünftligist hatte durch Timo Breitkopf zwischenzeitlich auf 1:2 beziehungsweise 2:3 verkürzt (58.+60.). Am Dienstag erwarten die Budissen nun den Landesklässler SV Oberland Spree – vorausgesetzt, im Humboldthain kann endlich wieder gespielt werden. Der Anpfiff soll dann um 18.30 Uhr ertönen.

Schiebocker mit Volldampf: 10:1

Richtig heiß, endlich wieder einmal über 90 Minuten dem Leder nachzujagen, waren die Bischofswerdaer. Der Oberligist gastierte zum Übungsspiel beim VfB Empor Glauchau und fertigte den Zehnten der Sachsenliga mit 10:1 (5:0) ab. Franz Becker (3), Daniel Maresch (3), Eric Bachmann (2) sowie Frank Zille und Marco Fischer erzielten die Treffer der Schiebocker. Die überforderten Gastgeber hatten durch Willy Schad zwischenzeitlich auf 1:7 verkürzt. Am Mittwoch empfängt der BFV ab 18 Uhr Einheit Kamenz, am Sonnabend wartet der FC Hertha 03 Zehlendorf, aktuell Tabellensechster der NOFV-Oberliga Nord.

Die Kamenzer weilten am Wochenende im Kurz-Trainingslager in Jablonec (Tschechien). Mit dabei war auch Stürmer Stefan Höer, der nach seiner Kreuzband-Operation nun langsam in den Trainingsprozess einsteigen soll. Neben intensiven Einheiten auf Schnee, einem Hallen-Training und Rehabilitation mit Saunabesuch stand auch ein Übungsspiel gegen das Landesklasse-Team der SG Crostwitz 1981 auf dem Programm. Die Partie endete standesgemäß mit 6:0 (4:0) für die Lessingstädter. Alexander Schidun (2), Tom Grellmann, Ondrej Novotny, Benjamin Gnieser und Franz Häfner trafen für Einheit. Patrick Neumann konnte aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nicht mitwirken.

