Budissa gewinnt gegen Neustrelitz Neuzugang Jonas Krautschick sichert Bautzen in der Fußball-Regionalliga drei Punkte.

Der Bautzener Kevin Bönisch (Mitte) geht hier kraftvoll durch zwei seiner Gegenspieler durch, links Arbnor Derviishaj und rechts Lukasz Plonowski (beide Neustrelitz). © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Vielseitig einsetzbare Fußballer - die wollte der Bautzener Trainer Torsten Gütschow für sein neu formiertes Regionalliga-Team in der Sommerpause unbedingt haben. Und welche, die Tore schießen. Mindestens einen hat er auf jeden Fall bekommen: Jonas Krautschick, der vom Ligakonkurrenten FCO Neugersdorf in die Spreestadt wechselte. Am Mittwochabend schoss der 20-Jährige vor 453 Zuschauern im Stadion Müllerwiese in der 72. Minute das goldene Tor zum 1:0-Heimerfolg gegen die TSG Neustrelitz. Dabei hatte der auch als Abwehrspieler einsetzbare Krautschick schon Mitte der ersten Halbzeit zwei fette Chancen zur Bautzener Führung. Das waren also die ersten drei Saisonpunkte für die FSC-Kicker.

Schon am Sonnabend geht es für die Gütschow-Elf mit dem dritten Punktspiel weiter. Dann erwartet um 13.30 Uhr der FC Energie Cottbus die Bautzener zum Abschluss der englischen Woche in der Regionalliga. Bleibt nachzutragen, dass Bautzen seine Bilanz gegen Neustrelitz nach inzwischen sieben Punktspielduellen in der vierten Liga ausgeglichen gestalten konnte. Beide Vereine haben nun zwei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen in der Statistik stehen.

