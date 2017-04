Budissa feiert den Erfolg Die Bautzener gastierten beim Tabellendritten RB Leipzig II, der als Absteiger schon feststeht. Vier Verträge werden verlängert.

Das war am Mittwoch der Bautzener Matchwinner: Daniel Barth (2. v. l.) erhält hier die Glückwünsche zu seinem 2:1-Siegtreffer. Damit hat sich Budissa für seine Bemühungen endlich mal belohnt. Bleibt abzuwarten, wie motiviert RB Leipzig II noch ist. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Nein, Präsente werden die Bautzener Regionalliga-Kicker am Sonnabend nicht mit ins Markranstädter Stadion am Bad nehmen, auch wenn der Rückzug von RB Leipzig II einer der Mosaiksteine für den Klassenerhalt der Budissen sein wird. Mit der U 23 von RB sowie dem FC Schönberg, der sich ebenfalls aus der 4. Liga zurückzieht, stehen zwei Absteiger der Fußball-Regionalliga Nordost bereits fest, obwohl beide Vereine in der Tabelle deutlich vor den Spreestädtern rangieren.

Der erste Punktspielsieg in diesem Jahr (2:1 am Mittwoch gegen den 1. FC Lok Leipzig) war dennoch wichtig für Cheftrainer Torsten Gütschow und seine Schützlinge. Und das nicht nur für die Moral, sondern auch mit Blick ans Tabellenende, denn dort feierte Schlusslicht TSG Neustrelitz einen 2:0-Heimsieg gegen Luckenwalde. Fünf Spieltage vor Saisonende rangiert die FSV Budissa weiterhin acht Zähler vor Neustrelitz. Und der 17. Tabellenplatz kann in der Endabrechnung von großer Bedeutung sein. Steigt beispielsweise Erfurt aus der 3. Liga ab und verpasst der Regionalliga-Meister (Jena oder Cottbus) den Aufstieg in Liga drei, müsste das Schlusslicht der 4. Liga ebenfalls absteigen.

Optionen für FSV-Quartett genutzt

Vor dem Spiel bei RB Leipzig II am Sonnabend ab 13.30 Uhr in Markranstädt gaben die Budissen die ersten Vertragsverlängerungen bekannt. Der Verein zog die Optionen bei Torhüter Marek Große sowie Paul Milde, Josef Müller und Norman Kloß. Gespielt wird ab 13.30 Uhr im Stadion am Bad, als Schiedsrichter fungiert Philipp Kutscher aus Berlin.

Wie RB Leipzig mitteilt, ist aufgrund einer Baustelle die übliche Zufahrt über die Weststraße vom Zentrum Markranstädt kommend nicht möglich. Es muss daher die Zufahrt über Großlehna genommen werden. Trotz der 3:4-Niederlage am Mittwoch in Auerbach rangiert die U 23 in der Regionalliga Nordost weiterhin auf einem bemerkenswerten dritten Platz. Federico Palacios-Martinez führt mit 18 Saisontreffern die Torjägerliste der Nordost-Staffel an. Beim Hinspiel in Bautzen hatte Terrence Boyd (jetzt Darmstadt) die Leipziger vor der Pause in Führung gebracht, Maik Salewski kurz nach dem Wiederanpfiff den 1:1-Endstand besorgt.

Ein Ergebnis, mit dem Gütschow sicher gut leben könnte. Nach dem ersten Dreier unter seiner Regie gab der 54-Jährige zu: „Wir haben in den letzten Wochen gut gearbeitet, aber die Jungs waren im Kopf etwas leer. Das ist auch verständlich, wenn man teilweise richtig gut spielt, sich aber dafür nicht belohnt.“ Seit Mittwoch ist das anders. Kurios: Die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem FC Schönberg musste nach Schneefällen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.

In der Tabelle baute der FC Carl Zeiss Jena mit dem 3:1 (2:0) gegen Neugersdorf seine Führung aus. Die Thüringer rangieren jetzt neun Zähler vor Energie Cottbus. Damit dürfte Jena die Teilnahme an den Relegationsspielen so gut wie sicher sein.

