Budissa erkämpft einen Punkt In Unterzahl rettet Bautzen ein 1:1 über die Zeit. Tobias Heppner sieht Gelb-Rot. Nun kommen die Chemnitzer zum Pokalspiel.

Der Bautzener Maik Salewski (Mitte) wird hier von den beiden Leipzigern Gino Fechner (rechts) und Sören Kurt Reddemann (links) bedrängt. © torsten zettl

Genau genommen ist ein Unentschieden zu wenig. Doch wer die Heimpartie der Bautzener vor 430 Zuschauern gegen RB Leipzig II sah, wird nicht umhin kommen, festzustellen, dass das 1:1 (0:1) gegen die Bundesliga-Reserve am Sonntag das Maximum war. Budissas Cheftrainer Reimund Linkert musste auf Jiri Sisler und Franz Hausdorf verzichten, die sich nach ihren Verletzungen in der Reha befinden. Daniel Barth, der vor der Saison aus Leipzig gekommen war (17 Tore in 53 Spielen für RB II) saß nur auf der Bank. Linkert setzte auf die Erfahrung von Josef Nemec im Sturmzentrum.

Der Matchplan der Bautzener klang einleuchtend. „Unser Ziel muss es sein, so zu spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Lok Leipzig und wie in der zweiten Hälfte gegen Neugersdorf“, meinte Linkert. „RB spielt ein offensives 4-3-3-System mit schnellen Leuten auf allen Positionen, die ein enormes Tempo gehen. Unsere Aufgabe wird es sein, sie nicht ins Tempo kommen zu lassen. Wir müssen sie zwingen, quer zu spielen.“

Nach 19 Minuten war die Taktik über den Haufen geworfen, denn die Leipziger gingen durch Terrence Boyd in Führung. Der US-amerikanische Auswahlspieler, der im Juni 2013 gegen Deutschland (4:3 für die USA) mitwirkte, verwandelte einen an ihm verwirkten Foulelfmeter sicher. Budissa-Keeper Norman Wohlfeld, der in dieser Saison schon zwei Strafstöße pariert hatte, war machtlos.

Die Budissen ließen sich vom frühen Rückstand nicht beirren. Zwar waren sie in ihren spielerischen Mitteln den hervorragend ausgebildeten RB-Youngstern unterlegen, aber sie warfen taktisches Geschick, Moral und Entschlossenheit in die Waagschale. Dennoch verzeichneten die Gäste auch die nächste verheißungsvolle Offensivaktion, als Timo Mauer nach einem Solo das Leder knapp am Tordreieck vorbeischoss (24.). In der Folgezeit kontrollierte die Bundesliga-Reserve aus der Messestadt das Geschehen, ohne jedoch im Bautzener Strafraum für größere Unruhe zu sorgen. Leider galt das aber auch für die Spreestädter, denen es wieder einmal an der nötigen Durchschlagskraft fehlte.

Salewski erzielt das Ausgleichstor

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem Paukenschlag der Gastgeber. Bei einem schnell vorgetragenen Angriff über Routinier Nemec kam Maik Salewski frei stehend in eine optimale Schussposition und ließ sich die Chance in der 49. Minute nicht entgehen . Der Ausgleich sorgte für Rückenwind bei den Hausherren. Der Leipziger Keeper Benjamin Bellot musste gegen Nemec klären (51.) und hatte Glück, dass der Heber von Josef Müller aus der Distanz über die Querlatte segelte.

Beide Teams spielten nun auf Sieg. Zunächst waren wieder die Gäste an der Reihe, die im siebenten Auswärtsspiel ihren zweiten vollen Erfolg anstrebten. Den bisher einzigen Dreier auf gegnerischem Platz hatte RB II ausgerechnet im Stadtduell beim 1. FC Lok Leipzig (1:0) gefeiert. In der 58. Minute setzte der Deutsch-Spanier Federico Palacios Martinez den Torschützen Boyd gekonnt in Szene, aber der verzog von der Strafraumgrenze.

In der 66. Minute änderte sich die Szenerie grundlegend. Tobias Heppner sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und leitete damit eine Daueroffensive der Leipziger ein. Budissas Schlussmann Wohlfeld blieb gegen Alexander Siebeck der Sieger (79.). Auch Palacios scheiterte am tüchtigen Bautzener Torwart (83.).

„In der ersten Halbzeit war es zu wenig, was wir nach vorn gebracht haben“, schätzte Reimund Linkert ein. „Nach dem Wechsel haben wir unsere Außenbahnspieler Paul Milde und Maik Salewski etwas mehr ins Zentrum gezogen und das ging auf. Nach dem 1:1 waren wir sehr gut im Spiel, nach der Gelb-Roten Karte mussten wir den Punkt sichern. Ich freue mich aber, dass wir endlich richtigen Männerfußball gespielt haben, denn nur so geht es im Abstiegskampf.“ Wichtig aus Bautzener Sicht war der 2:0-Sieg des FC Oberlausitz beim Aufsteiger Union Fürstenwalde (drei Zähler vor Budissa). Marcelo De Freitas Costa und Robert Koch trafen für die Neugersdorfer.

Am kommenden Freitag (19 Uhr) steht im Stadion Müllerwiese das Pokal-Viertelfinale gegen Drittligist Chemnitzer FC an. Die Himmelblauen gewannen ihr Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden eindrucksvoll mit 3:0. Die Geschäftsleitung der FSV Budissa empfiehlt, für das Pokalmatch den Vorverkauf zu nutzen.

