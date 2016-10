Budissa bleibt sich treu – leider Auch das fünfte Viertliga-Duell gegen Wacker Nordhausen geht verloren. Beim 0:1 hat Bautzen offensiv kaum etwas zu bieten.

Erfahrung trifft auf Jugend: Zweikampf zwischen dem 30-jährigen Nordhausener Marco Sailer (links) und dem Bautzener Josef Müller. Sailer, der vor der Saison vom Bundesligisten Darmstadt 98 kam, hat durch seinen mehr als 20 Zentimeter langen Rauschebart inzwischen Kultstatus in Nordhausen. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Vergleiche hinken, aber Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Nach der 0:1 (0:1)-Niederlage am Freitagabend in Nordhausen steht die FSV Budissa Bautzen vor dem elften Spieltag weiterhin mit nur fünf Zählern zu Buche. Es ist der mit Abstand schlechteste Saisonstart der Spreestädter in der 4. Liga. Im ersten Jahr hatte Budissa nach zehn Runden 16 Punkte auf dem Konto, 2015/16 waren es immerhin noch 14. Ex-Trainer Thomas Hentschel, der Budissa vor zwei Jahren erstmals in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga geführt hatte, wurde im März dieses Jahres nach zehn sieglosen Spielen (vier Zähler) beurlaubt.

Abstieg wäre schlimm für Budissa

Wie fest Hentschels Nachfolger Reimund Linkert noch im Sattel sitzt, lässt sich schwer einschätzen. Vizepräsident Gernot Kliesch sprach ihm kürzlich noch die komplette Rückendeckung der Vereinsführung zu. Sicher spielte dabei auch eine Rolle, dass sich die Bautzener bisher im Sachsenpokal keine Blöße gaben und im Viertelfinale stehen. Doch das Kerngeschäft ist und bleibt die Meisterschaft. Und an der Aussage von Kliesch, die er bei Hentschels Beurlaubung traf, dürfte sich nichts geändert haben: „Ein Abstieg hätte für unseren Verein schlimme Folgen.“

Nun ist es noch nicht an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was wäre, würde Budissa im Spieljahr 2016/17 in der Oberliga unterwegs sein. Offensichtlich gibt es auch in diesem Jahr einige Teams, deren Leistungspotenzial keineswegs größer als das der Bautzener ist. Beispielsweise Neustrelitz, Luckenwalde oder Meuselwitz. Doch es gibt auch keine Garantie, dass in der Endabrechnung nur zwei oder drei Mannschaften absteigen müssen. Im ungünstigsten Fall trifft es fünf Vereine! Und Sechstletzter zu werden ist – sieht man die bisherigen Spiele der Linkert-Schützlinge – ein schwieriges Unterfangen.

Um nicht missverstanden zu werden: Die Mannschaft scheint absolut intakt, die zur Verfügung stehenden spielerischen Mittel sind allerdings begrenzt. Die taktische Marschroute des Trainers wurde auch in Nordhausen weitgehend umgesetzt. Defensiv ließen die Bautzener nur wenig zu. Die einzige Unaufmerksamkeit der Abwehrreihe wurde freilich umgehend mit dem 0:1 bestraft. Dabei ist die Diskussion, ob der Torschütze Nils Pichinot war oder ein Bautzener das Leder über die eigene Torlinie bugsierte, völlig überflüssig.

Reimund Linkert verzichtete in Nordhausen zunächst auf seine beiden offensiv agierenden Routiniers Josef Nemec und Jiri Sisler. „Wir wollten tief stehen und nichts zulassen. Sich gegen Wacker auf ein offenes Spiel einzulassen, hat uns noch nie etwas eingebracht.“ Der Bautzener Coach dachte an die vier zuvor gespielten Duelle, in denen Budissa in Führung gegangen war beziehungsweise zwischenzeitlich führte, am Ende aber stets mit leeren Händen dastand. Kurz vor der Pause war der Plan der Gäste wieder einmal hinfällig.

„Mich ärgert dieses Gegentor maßlos, weil es aufgrund einer Fahrlässigkeit in unseren Reihen zustande gekommen ist“, schimpfte Linkert auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Aber wir wussten, dass wir nach dem Wechsel noch zu zwei, drei Offensivaktionen kommen würden. Schließlich hatten wir die einzige hundertprozentige Chance im Spiel, machen aber das 1:1 nicht.“ Maik Salewski marschierte in der 79. Minute allein von der linken Seite auf den 36 Jahre alten Tino Berbig zu, scheiterte aber am Wacker-Schlussmann, der 2007/08 bei Dynamo Dresden zwischen den Pfosten stand. „Wieder einmal gehen wir knapp geschlagen als Verlierer vom Platz. Ich denke, es spielt sich bei meinen Spielern inzwischen sehr viel im Kopf ab“, resümierte der Gäste-Trainer.

Für Linkerts Kollegen Tomislav Piplica war der Dreier ein weiterer Pluspunkt für die Bewerbung als zukünftiger Cheftrainer der Südharzer. Der ehemalige Cottbuser Erstliga-Keeper hat als Interimscoach derzeit drei Siege und ein Remis zu Buche stehen. „Bautzen hat defensiv sehr gut gearbeitet, da ging für uns nicht viel. Am Sonntag erwartet uns beim Spitzenreiter in Jena sicher ein ganz anderes Spiel.“ Übersteht der 47-jährige Piplica das Gastspiel im Abbe-Sportfeld ebenfalls ohne Niederlage, dürfte die Vertragsunterzeichnung nur noch ein formeller Akt sein.

Trainerzukunft entscheidet sich

Reimund Linkert hat bereits einen bis zum 30. Juni 2017 laufenden Cheftrainer-Vertrag in der Tasche. Eine Garantie, dass er auch noch nach dem Derby am Freitagabend gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf auf der Trainerbank sitzt, ist das freilich nicht. Kassiert Budissa dann die achte Niederlage, dürfte Präsident Ingo Frings vor der Mitgliederversammlung, die Anfang November stattfinden soll, gewaltig unter Zugzwang geraten.

Budissa spielte mit: Wohlfeld - Kolan, Patka, Klippel, Heppner - Salewski (80. Hermann), Pfanne, Müller (74. Sisler), Hoßmang - Milde und Barth (80. Nemec).

