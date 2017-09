Budissa besiegt Pirna-Copitz

Fußball-Testspiel. Regionalligist Budissa Bautzen setzte sich am Sonnabend in einem Testspiel beim Landesligisten VfL Pirna-Copitz mit 1:0 (1:0) durch. Das Tor des Tages erzielte Gäste-Kapitän Franz Pfanne (16.). „Wenn man so einen Gegner als Testspielpartner bekommen kann, muss man einfach zugreifen“, meinte VfL-Trainer Nico Däbritz. „Nachdem wir den Respekt abgelegt haben, hat meine Mannschaft vor allem im zweiten Durchgang gut mit den zwei Klassen höher spielenden Gästen mitgehalten.“ Die beste Chance für den Landesligisten hatte Marius Riedel, der völlig frei zum Kopfball kam, jedoch knapp verzog. Budissa-Coach Torsten Gütschow verzichtete noch auf den am 31. August verpflichteten (dritten) Torhüter Jan Schulz. Der 19-Jährige kam vom Oberligisten SV Gonsenheim. Am Dienstag steht für Bautzen noch ein Testspiel an. Dann wird Landesklässler SV Oberland Spree ab 18.30 Uhr der Gastgeber für den Viertligisten sein. (js)

