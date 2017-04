Budissa belohnt sich und siegt Nach langer Durststrecke gelingt der erste Triumph des Jahres – ausgerechnet gegen Lok Leipzig.

Laufduell zwischen Pavel Patka (r., Bautzen) und dem Torschützen der Leipziger, Daniel Becker. Patka hatte sich erst vor anderthalb Wochen im Spiel gegen Nordhausen die Nase gebrochen und spielte am Mittwoch mit Maske. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. In der Fußball-Regionalliga hat Budissa Bautzen am Mittwochabend sein Heimspiel gegen Lok Leipzig mit 2:1 (0:1) gewonnen. Es war der erste Sieg im Jahr 2017 und für den neuen Trainer Torsten Gütschow der ersehnte Durchbruch. Vor nur 478 Zuschauern hatte Daniel Becker die Gäste früh mit 1:0 in Führung geschossen (21.). Nach der Pause brachte Gütschow in der 59. Minute Max Hermann für Josef Müller – und der Bautzener Joker traf neun Minuten später zum 1:1. Daniel Barth machte mit dem 2:1 in der 70. Minute den Sack zu. Der Bautzener Pavel Patka (rechts) – hier im Duell mit dem Lok-Torschützen Becker – ließ es sich nicht nehmen, trotz des erst zehn Tage alten Nasenbeinbruchs vom Nordhausen-Spiel mit einer Maske mitzuwirken. (ck)

