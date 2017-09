Budissa Bautzen ist gerüstet Der Viertligist setzt sich beim Test gegen Oberland Spree mit 10:3 durch. Auch Gastgeber ZFC Meuselwitz siegt zweistellig.

Eine Szene vom letzten Duell zwischen Meuselwitz und Bautzen im Mai diesen Jahres. Damals war für Ezequiel Rosendo (links) und Budissa nichts zu holen. Hier versucht der Bautzener, seinen Gegenspieler Sebastian Albert (Mitte) zu stoppen. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost steht für die FSV Budissa Bautzen (12.) das Gastspiel beim ZFC Meuselwitz (10.) an. Beide Teams haben sieben Zähler auf dem Konto und sind nur durch die Tordifferenz in der Tabelle getrennt. Geleitet wird die Begegnung von Philipp Kutscher. Der 26 Jahre alte Berliner feiert ein kleines Jubiläum, denn er leitet am Sonntag ab 13.30 Uhr seine 60. Viertligapartie. Bemerkenswert Kutschers Kartenbilanz, denn er zückte bereits 250 Mal den gelben Karton sowie achtmal die Rote und siebenmal die Gelb-Rote Karte.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Gütschow holte ihre Punkte bisher ausnahmslos auf der heimischen Müllerwiese (zwei Siege, ein Remis), während die Zipsendorfer zu Hause gegen Altglienicke und Neustrelitz gewannen und vom Gastspiel bei Viktoria Berlin einen Punkt mitbrachten. Beide Vertretungen testeten vor dem Duell in der Bluechip-Arena und gewannen jeweils zweistellig. Budissa siegte beim Landesklässler SV Oberland Spree mit 10:3 (4:0). Bester Torschütze war Max Gehrmann mit fünf Treffern.

Josef Müller (3), Daniel Hänsch und Tim Wockatz besorgten den Rest. Max Kubitz, Petr Mecir und Danny Gärtner verkürzten nach einem 0:8-Rückstand innerhalb von zehn Minuten zwischenzeitlich auf 3:8. Fast dreimal so viele Treffer markierten die Meuselwitzer gegen das Kreisklasse-Team Kickers Rasberg (28:2). Yanick Haag trug sich mit sieben Treffern am häufigsten in die ZFC-Torschützenliste ein.

2016/17 holte Bautzen keinen Punkt

In der Vorsaison war für die Budissen gegen die Meuselwitzer nichts zu holen (0:1, 1:4), aber 2015/16 sah das anders aus. Damals behaupteten sich die Bautzener mit 4:0 und 3:1. ZFC-Trainer Heiko Weber, der seit 2015 auf dem Trainerstuhl sitzt und dem wohl alle Spieler zur Verfügung stehen, meint: „Ich erwartet eine ganz andere Budissa-Mannschaft als im letzten Spieljahr.“ Auch Torsten Gütschow hat derzeit nur wenig Besetzungssorgen. „Lediglich Franz Hausdorf und Jonas Mack sind angeschlagen“, informierte der 54-Jährige, der endlich den ersten Auswärtszähler mit seinen Jungs bejubeln möchte.

Kurz vor Schließung des Transferfensters gab es in der 4. Liga übrigens noch einige interessante Personalien. So musste Spitzenreiter Energie Cottbus seinen Stammkeeper Alexander Meyer zum Bundesligisten VfB Stuttgart ziehen lassen. Der 26-Jährige, nun hinter Ron-Robert Zieler die Nummer zwei bei den Schwaben, ersetzt Mitch Langerak, der nach Spanien wechselte.

Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz vergab die Nummer eins an den jungen Avdo Spahic. Meuselwitz löste den Vertrag mit Abwehrspieler Erich Jeschke, der Anfang des Jahres aus Cottbus gekommen war, auf. Der 20-Jährige spielt zukünftig für Oberligist Krieschow. Größere Verletzungssorgen plagen derweil Vragel da Silva, den Trainer des FC Oberlausitz. Beim Auswärtsspiel gegen Viktoria Berlin muss er auf Pedro Fagan (Muskelbündelriss), Can Sakar (Bauchmuskelprobleme), Dennis Blaser (Muskelfaserriss) und Jordi Vidal (Meniskusoperation) verzichten. Beim Test in Jablonec (1:6) konnten die Neugersdorfer nur eine Stunde lang mithalten.

