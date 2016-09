Budissa Bautzen in Bad Muskau

© Torsten Zettl

Fußball. Regionalligist Budissa Bautzen gastiert in der dritten Runde um den Fußball-Sachsenpokal in Bad Muskau. Das ergab die Auslosung in Leipzig. Die Spiele sollen vom 2. bis 4. September ausgetragen werden. Vor einem Jahr mussten die Budissen ebenfalls beim Landesklässler aus der Pücklerstadt antreten – und verloren sensationell mit 1:2 (0:0). Lukas Machinka und Sebastian Kölzow erzielten die Tore für den Klub aus der 7. Liga, Maik Salewski gelang lediglich noch der Anschlusstreffer. Zumindest Kölzow steht nicht mehr im Kader der Rot-Weißen, die mit einem 3:1 (0:0) beim Liga-Kontrahenten LSV Neustadt/Spree in die dritte Runde eingezogen waren.

Eine schwierige Aufgabe wartet auf Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV, der beim VfL Pirna-Copitz zu Gast ist. Mit Falk van Kolck und Erik Weskott zählen zwei Ex-Schiebocker zu den Leistungsträgern des Landesligisten, der durch ein 5:3 (2:1) bei Blau-Weiß Zschachwitz weitergekommen war. Die wohl attraktivste Paarung sieht Kamenz. Einheit empfängt den Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Lokomotive Leipzig und darf sich auf eine große Kulisse im heimischen Stadion der Jugend freuen. Die Einheit-Mannschaft von Trainer Frank Rietschel warf im letzten Wettbewerb immerhin drei Oberligisten aus dem Rennen. Der SV Oberland-Spree reist zum Duell der Landesklässler nach Coswig. Die Gastgeber schlugen in der zweiten Runde im Elfmeterschießen Neusalza/Spremberg. (js)

