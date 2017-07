Budissa Bautzen gewinnt erneut Beim Test gegen das U-21-Team von Slovan Liberec schießt Sepp Kunze das goldene Tor. Mittwoch geht es zur BSG Stahl Riesa.

Der Bautzener Daniel Hänsch (rechts) kämpft hier im Luftduell mit Ondrej Lehoczki (Liberec) um den Ball. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Wenn die Regionalliga-Saison für Budissa Bautzen genauso gut verläuft wie die Vorbereitung, dann dürfte das Team von Trainer Torsten Gütschow 2017/18 mit dem Abstiegskampf nicht viel zu tun haben. Am Sonnabend stand der nächste Test gegen die U 21 von Slovan Liberec auf dem Programm. Die Gäste aus Tschechien begannen stark und setzten Budissa in der Anfangsphase stark unter Druck. Da hatte der Regionalligist vor 128 Zuschauern so manche brenzlige Situation zu meistern.

Doch die Bautzener Abwehr und Torhüter Marek Große waren auf der Hut und hatten aber auch das Glück auf ihrer Seite. Schon nach 20 Minuten war das Anfangsfeuerwerk der Gäste vorbei und Budissa kam besser ins Spiel. Doch die herausgespielten Möglichkeiten wurden allesamt nicht genutzt oder immer wieder eine Beute der vielbeinigen Abwehr und des gut aufgelegten Slovan-Torhüters. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Budissa-Coach Gütschow wechselte großzügig und brachte fast eine komplett neue Mannschaft auf den Rasen. Der Regionalligist mühte sich redlich und hatte mehr Chancen, doch Zählbares kam nach wie vor nicht dabei heraus. Liberec hatte nur noch sporadisch die Möglichkeit zur Führung. Aber die Abwehr und auch Maik Ebersbach vereitelten alle Chancen der Gäste. Als Jonas Mack in der 80. Minute im Strafraum der Gäste gefoult wurde, zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Neuzugang Sepp Kunze ließ sich nicht lange bitten und verwandelte zur 1:0-Führung und zum Endstand der Partie.

Ein knapper Sieg in der Vorbereitung, der Auftrieb und Ansporn für die weitere harte Arbeit sein sollte. Der nächste Test findet schon am Mittwoch in Riesa gegen die BSG Stahl statt. Der Anpfiff wird dann um 19 Uhr sein. (tz)

