Fußball Budenzauber zwischen den Feiertagen Das Gröditzer Turnier findet zum 26. Mal statt. Der Spielmodus über zwei Tage macht es einzigartig, sagt der Präsident.

Spielerische Raffinesse auf dem Hallenparkett, hitzige Spiele und viele Tore: Dafür wollen die Teilnehmer beim Gröditzer Hallenturnier (Foto: Szene aus dem Vorjahr) auch diesmal zwischen den Feiertagen sorgen. © privat

Gröditz. Während sich viele Zeitgenossen Gedanken machen, wie sie nach den „fetten“ Weihnachtstagen die Pfunde wieder loswerden, erübrigt sich diese Frage für die Fußballer von acht Mannschaften. Denn auch das 26. Hallenturnier des FV Gröditz 1911 um den Pokal der Gröditzer Autohaus KG dürfte für die teilnehmenden Akteure eine schweißtreibende Angelegenheit werden. Dafür sorgen unter anderem das Teilnehmerfeld, der Spielmodus über zwei Tage und der Anspruch, mit dem die Teams ins Turnier-Rennen in der Sporthalle „Am Eichenhain“ in Gröditz gehen werden.

„In diesem Jahr knistert die Spannung buchstäblich schon vor dem Turnierbeginn“, sagt der Vereinspräsident des FV Gröditz, Klaus Hirschnitz. Denn: Der VfB Hohenleipisch will den Titel vom Vorjahr unbedingt verteidigen. Die SG Kreinitz, eine der besten Hallenmannschaften im Kreis Meißen, will natürlich bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden. „Aber auch für den gastgebenden FVG 1911 wird es mal wieder Zeit, das Finale zu erreichen und den Pokal nach fünfjähriger Abstinenz zurück nach Gröditz zu holen“, so Hirschnitz.

Der Gröditzer „Budenzauber“ zwischen den Feiertagen hat Tradition und nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt. In den bisher 25 Jahren Turniergeschichte konnten sich mittlerweile neun Teams als Turniersieger auf dem begehrten Wanderpokal verewigen lassen. Zuletzt schaffte es der VFB Hohenleipisch 1912, den Titel mit ins Brandenburgische zu nehmen – und dies letztendlich auch völlig verdient. Mit einer ansprechenden Mannschaftsleistung und dem besten Turnierspieler David Otto in ihren Reihen siegten die Hohenleipischer 2016 überzeugend. Der beste Torschütze im vergangenen Jahr kam indes vom Finalgegner Kreinitz. Rene Kögler traf neunmal ins gegnerische Netz, musste sich mit seinem Team im Endspiel allerdings dem späteren Pokalgewinner mit 2:3 im Neunmeterschießen beugen. Dritter im letzten Jahr war Gastgeber FV Gröditz.

Für Stimmung auf den Rängen dürfte in jedem Fall gesorgt sein. Schließlich hat das Gröditzer Turnier auch eine Art „Derby“-Charakter. Denn die teilnehmenden Mannschaften kommen aus dem direkten Umland und bringen erfahrungsgemäß auch eine ordentliche Fangemeinde mit. „Nach langjähriger Pause wird 2017 wieder ein Allstar-Team des FV Gröditz 1911 auflaufen“, so Klaus Hirschnitz. Ebenso werde der SV Frauenhain seine Visitenkarte am Eichenhain abgeben und für viel Stimmung und Emotionen in der Halle sorgen. Und da Turniere unterm Hallendach natürlich ihre eigenen Gesetze haben, ist auch eine faustdicke Überraschung nicht unmöglich. Denn in der Vorrunde treffen in Staffel zwei bereits die Favoriten aus Hohenleipisch, Kreinitz und Gröditz sowie das erwähnte Allstar-Team aufeinander. Da erscheint die Staffel eins mit dem SV Wacker Reichenhain, der Spielgemeinschaft SV 20 Koselitz/SV Einheit Glaubitz, dem SV Frauenhain sowie den A-Junioren des JFV Elster-Röder 2010 vergleichsweise „leicht“.

„Der zweitägige Spielmodus macht dieses Hallenturnier so einzigartig“, sagt der Gröditzer Vereinschef Hirschnitz. „Die möglichen Schwächen am ersten Turniertag können am zweiten Tag ausgebügelt werden und letztendlich noch zu einem guten Ergebnis führen.“ So geht es in der Vorrunde am ersten Turniertag darum, möglichst viele Punkte zu sammeln und die Qualifikation für den zweiten Turniertag sicherzustellen. Der jeweilige Staffelvierte scheidet bereits nach dem ersten Wettkampftag aus. Am zweiten Turniertag werden dann eine Zwischenrunde und die Finalrunde ausgetragen.

Das verspricht alles andere als Langeweile. Und die Zuschauer werden auch aus anderen Gründen auf ihre Kosten kommen. Wie immer wird die traditionelle Tombola mit vielen attraktiven Preisen für weitere Unterhaltung sorgen. Auch die Fankneipe „Zum Phrasenschwein“ ist geöffnet. Dort kann das Turniergeschehen übrigens am Bildschirm live verfolgt werden.

zur Startseite