Budenzauber ohne Platznot Besucher des Wintermarktes freuen sich über mehr Vielfalt als im Vorjahr. Viele Händler öffnen sogar am Silvesterabend.

Ob Glühwein oder Seelachs-Burger. Bei Ernst-Ulrich Boden gibt es beides und noch mehr. © Anne Hübschmann

Auch die Dresdner Ute und Christian Hoffmann fühlen sich auf dem Wintermarkt wohl.

Leise, weihnachtliche Klänge tönen aus den Lautsprechern auf dem Meißner Wintermarkt, der sich nun zum achten Mal direkt an den Weihnachtsmarkt angeschlossen hat. Es riecht nach frisch gebrannten Mandeln, Bratwurst und Zuckerwatte. Gedrängel gibt es nicht. Jeder kann gemütlich von Stand zu Stand – etwa zum Hut- oder Kerzenmacher, den Fellhändler bis hin zum Verkaufsstand für Räuchermänner – schlendern. In diesem Jahr, sagt Organisator Ernst-Ulrich Boden, seien nach Heiligabend besonders viele Händler in Meißen geblieben – nämlich insgesamt 15 Stück. Das ist in etwa die Hälfte aller Buden des Weihnachtsmarktes.

Dazu kommt ein Kinderkarussell in der Mitte des Platzes. „Dass es nicht nur Fress- und Glühweinbuden gibt, honorieren die Leute. Sie schätzen das Angebot, das auch Textilien, Kinderspielzeug, Gartenkunst oder Keramik beinhaltet“, sagt der 65-jährige Meißner. An diesem Freitagmorgen ist der Wintermarkt schon gut besucht. „Es scheint ja auch die Sonne. Sobald schönes Wetter ist, kommen mehr Leute“, erzählt der Chef. Sind es bei Regenwetter manchmal nur 200 bis 300 Besucher täglich, so schauen an sonnigen Tagen bis zu 1 500 vorbei. Mit der Bilanz ist Boden bisher zufrieden. Das gelte jedenfalls für seinen Stand direkt gegenüber vom Bennohaus. Mit seiner Frau Waltraud und zwei Helferinnen kümmert er sich um die Zubereitung von Glühwein, Bratwurst oder Schaschlik. Aber auch ausgefallenere Dinge gibt es hier. „Wir verkaufen auch Seelachsburger oder diverse Käsesorten.“

Dass es in Meißen nach dem Weihnachtsmarkt mit dem winterlichen Budenzauber weitergeht, habe sich inzwischen herumgesprochen, sagt Ernst-Ulrich Boden. Bevor es losgegangen sei, hätten sich unter anderem Stammgäste aus Rostock, Bremen, Hessen oder Thüringen rückversichert, dass der Wintermarkt wieder stattfindet. Für Boden ist das keine Frage. Auch wenn er eine hohe Miete an die Stadt zahlen muss, die er auf die Händler des Wintermarktes umverteilt. „Allen ist es die Sache wert. Es ist einfach ein freudiges, gemütliches Markttreiben. Viele Leute haben in diesen Tagen Urlaub, freuen sich, dass es den Markt hier im Zentrum gibt.

Von Anfang an dabei sind auch Isabel und Michael Krämer. Das Ehepaar verkauft an seinem Stand Süßigkeiten wie Lebkuchenherzen oder Schokolade. Für den Meißner Weihnachtsmarkt und den sich anschließenden Wintermarkt kommen sie extra jedes Jahr aus dem niedersächsischen Herzberg nach Meißen. Hier haben sie sogar eine eigene Wohnung. „Auch am Silvesterabend werden wir bis 1 oder 2 Uhr vor Ort sein und mit den Leuten feiern“, sagt Isabel Krämer. Die Stimmung am Jahreswechsel sei stets eine ganz besondere. Auf dem Markt gebe es nur wenige, die Silvesterknaller zündeten, viele seien erfreut, dass noch Verkäufer da sind. „Und bisher machen wir auch immer ein gutes Geschäft. Darum bleiben wir bis zum 8. Januar hier, kommen im Dezember 2017 natürlich auch wieder“, so Krämer. Am beliebtesten seien die gebrannten Mandeln und die Schokofrüchte.

Lieber etwas herzhafter mögen es Ute und Christian Hoffmann. Das Ehepaar beißt gerade in ein Stück überbackenen Blumenkohl, als die SZ nachfragt, wie der Wintermarkt gefällt. „Wir finden es prima“, sagt die 65-Jährige, die sich mit ihrem Mann spontan von Dresden aus nach Meißen aufmachte. „Wir haben aus der SZ davon erfahren, dass hier in Meißen Wintermarkt ist und uns mit der S-Bahn auf den Weg gemacht“, sagt Ehemann Christian. Den Besuch wollen beide mit einem kleinen Stadtrundgang durch die Domstadt verbinden, bevor es „nach drei bis vier Stunden“ wieder zurückgeht.

Doch nicht nur Gäste von außerhalb überzeugt der Markt. „Ich bin erstaunt, dass dieses Jahr noch so viel los ist. Das ist eine schöne Gelegenheit, um Freunde zu treffen. Das Angebot ist ausreichend und es ist nicht so voll“, sagt eine Meißnerin und lässt sich einen Glühwein schmecken. Ernst-Ulrich Bodens Konzept, so scheint es, ist wieder aufgegangen. Der Charakter des Wintermarktes kommt gut an.

Der Wintermarkt hat in der Silvesternacht bis 1.30 Uhr, danach bis 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

