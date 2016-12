Budenzauber hinter Nizza-Sperren Die Meißner Weihnacht wandelt sich zu einemWintermarkt. Sie trotzt den Anschlägen von Berlin.

Geschmückt und mit klarer Botschaft: Die Meißner Weihnacht geht weiter, hinter schweren Sperren auf der Elbstraße. © Claudia Hübschmann

Der amerikanische Dialekt ist nicht zu überhören. „Hey, that’s a nice gift shop“, ruft die US-Touristin ihrer Begleiterin zu. Sie zeigt auf den Stand mit Herrnhuter Sternen, gleich am Anfang der Meißner Weihnacht in der Elbstraße. Die roten, gelben und weißen Sterne mit der unverkennbaren Form wären ihrer Ansicht nach die richtigen Geschenke von einem typisch deutschen Weihnachtsmarkt für Familie und Bekannte zu Hause.

Oben vom Markt kommt eine Gruppe Grundschulkinder gelaufen. Die Jungen und Mädchen sind vollends damit beschäftigt, ihre soeben erstandenen Süßigkeiten zu sichten und zu verzehren. Es wird geknabbert und geschwätzt.

Ein Tag wie jeder bei der Meißner Weihnacht? Nein. Vor dem Stand mit den Herrnhuter Sternen hat ein Kran je zwei sogenannte Legioblocks zu Sperren aufgestapelt. Wie bei Legobausteinen greifen Noppen ineinander und verbinden die schweren Bauteile. Ein ähnlicher Anschlag wie in Berlin soll durch diese massiven Hürden erschwert werden. Budenzauber hinter Nizza-Sperren.

Damit nicht genug. Gegenläufig zur Süßigkeiten naschenden Schulklasse laufen drei bewaffnete Polizisten schnellen Schrittes in Richtung Rathaus. Ein Polizeiauto steht unten an der Elbstraße. Beruhigt das? Oder verunsichert es? An der Imbiss-Bude von Ernst-Ulrich Boden lässt sich ein Besucher ein Matjes-Brötchen reichen. Wie hier in Meißen auf das Attentat vom Breitscheidplatz reagiert wurde, fragt er vor dem ersten herzhaften Biss. Boden – wie stets mit typischer Strickmütze – wiegt bedächtig den Kopf. Die Betroffenheit sei schon sehr groß gewesen, sagt er. Aber an ein Absetzen des Weihnachtsmarktes, daran habe niemand gedacht. Davon sei nie die Rede gewesen. Weiter spricht Boden nicht – die Bratwürste müssen gewendet werden – klar ist trotzdem, was der Meißner meint. Mit einer Absage des Budenzaubers hätten die Terroristen ihr Ziel erreicht.

Aus dem Büro des Meißner Gewerbevereins eilt Markt-Organisator Peter Görig herbei. Gleich am Montagmorgen hat er sich mit Rathaus und Polizei über die Sicherheitslage beraten. Nizza-Sperren und Patrouillen sind zwei Ergebnisse. Obwohl Görig wie ein alter Hase wirkt, ist er ein Neuling im Weihnachtsmarktgeschäft. Erstmals hat er dieses Jahr die Aufgabe von Routinier Bernd Kaden übernommen.

Neue Besen kehren gut. Gemeinsam mit den Händlern stellte Görig die Buden zu einem Kern im Zentrum des Marktes auf, um welchen wiederum ein breiter Rundlauf angelegt ist. Das komme an bei den Leuten, sagt Görig. Überhaupt zieht er eine zufriedene Bilanz der Meißner Weihnacht 2016. Bis auf kleinere Anlaufschwierigkeiten, die eher für einen Lacher als für einen ernsthaften Aufreger sorgten, lief alles wie am Schnürchen. Görig verweist auf den vergangenen Sonnabend. Der Markt präsentierte sich so gut gefüllt wie sonst nur beim Weinfest. Besonders freue er sich darüber, wie stark sich die Stadtverwaltung eingebracht habe, sagt der Markt-Organisator. Ihr sei es unter anderem zu verdanken, dass auf der Bühne vermehrt Programm mit Kindern und nicht nur für Kinder gemacht wurde. Stadtmarketing-Chef Christian Friedel habe als Moderator auf der Bühne ebenfalls eine sehr gute Figur abgegeben. Selbst überwiegend kritische Geister wie Jörg Schlechte zollen Achtung. „Der Weihnachtsmarkt ist Jahr um Jahr besser geworden“, so der CDU-Stadtrat.

Die Ansicht wird von den Händlern geteilt. „Durch das gute Wetter hatten wir viele Kunden, die von weiter her angereist kamen“, sagt Annett Matthaes am Stand von Huss-Räucheröfen und Karzln. Schnee mag zwar hübsch anzusehen sein, behindert jedoch das Vorwärtskommen.

Die Jetzt-Erst-Recht-Stimmung im Rücken blickt Peter Görig nach vorn. Am 26. Dezember verwandelt sich die Meißner Weihnacht in den Wintermarkt. Einige Händler gehen, neue kommen hinzu. Von 11 Uhr bis 20 Uhr wird geöffnet und zu Silvester bis ins neue Jahr gefeiert.

