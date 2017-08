Buddeln für neue Einwohner Am Rand von Pesterwitz entsteht Freitals größtes neues Wohngebiet. Am Montag war Baustart.

Oberbürgermeister Uwe Rumberg (l.) und sein Vorgänger im Amt, Klaus Mättig, starteten am Montag den Bau eines neuen Wohngebietes in Pesterwitz. © Tobias Winzer

Wenn sich zwei Oberbürgermeister – ein amtierender und ein ehemaliger – für einen ersten Spatenstich treffen, dann muss es sich um ein besonderes Vorhaben handeln. Dass Uwe Rumberg und Klaus Mättig am Montag gemeinsam den symbolischen Start für die Erschließung des Wohngebietes an der Dölzschener Straße in Pesterwitz vollzogen, hat aber auch historische Gründe. Als zum ersten Mal über das Projekt diskutiert wurde, war Mättig noch Oberbürgermeister und Rumberg noch Chef der Wohnungsgesellschaft WGF. „Klaus Mättig hat einen großen Anteil daran, dass und wie sich Freital entwickelt hat“, sagte Rumberg. Freital sei eine prosperierende Stadt und eine Wachstumsstadt. „Wenn wir weiter wachsen wollen, müssen wir Bauland ausweisen.“

55 Baugrundstücke sollen auf dem insgesamt sechs Hektar großen Grundstück erschlossen werden. Es ist damit Freitals derzeit größtes Wohnungsbauprojekt. Am Montag beseitigten Bagger bereits einige Unebenheiten auf dem Areal und beseitigten Wildwuchs. Die Stadt geht davon aus, dass die Erschließung im Mai 2018 abgeschlossen ist. Anschließend könnten die ersten Eigenheime gebaut werden.

Interessenten dafür gibt es genug. Wie Alexander Karrei, Chef der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft FPE sagte, gebe es derzeit rund 150 Bewerber. „Ohne, dass wir in die Vermarktung der Grundstücke gegangen sind.“ Die Interessenten kämen zum einen aus Freital und Umgebung, aber zum anderen auch aus Dresden. Die Grundstücke sollen zwischen 500 und 800 Quadratmeter groß sein und 240 bis 260 Euro pro Quadratmeter kosten. Sie können ausschließlich mit Einfamilienhäusern bebaut werden. Die neue Siedlung ist in zwei Teile gegliedert – einen südlichen und einen nördlichen. Zwischen den beiden Wohngebietsteilen ist ein Park geplant.

Dass dieser mit 12 000 Quadratmetern recht groß ausfällt, hängt unter anderem mit den Protesten von einigen Anwohnern zusammen. Außerdem wurde die Zahl der Baugrundstücke von anfänglich 70 reduziert. Wie Oberbürgermeister Rumberg am Montag betonte, sollen ab 2018 jedes Jahr nur zehn bis zwölf Grundstücke an Häuserbauer vergeben werden. „Dadurch gibt es ein sanftes und kein brachiales Wachstum.“ Einige Pesterwitzer befürchten, dass Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Straßen in dem Ortsteil überlastet werden.

Die Gegner des Projektes waren auch Montag vor Ort. Auf einem Plakat forderten sie „mehr Grün für unser Pesterwitz“. Die Interessengemeinschaft hat beim Oberverwaltungsgericht eine sogenannte Normenkontrollklage eingereicht. Damit soll der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet noch einmal überprüft werden.

Trotzdem starten jetzt die Erschließungsarbeiten. Man habe kein Problem mit der nochmaligen Prüfung, so Stadtsprecher Matthias Weigel. Es habe jedoch ein langwieriges Bebauungsplanverfahren gegeben. Dabei seien alle Einwände geprüft worden. Das Vorhaben sei durch mehrere Stadtratsbeschlüsse demokratisch legitimiert. Darüber hinaus ist das Projekt auch ein gutes Geschäft für die Stadt. Kauf und Erschließung des Grundstücks kosten rund fünf Millionen Euro. Der Verkauf der Grundstücke wird aber zwischen acht und neun Millionen Euro in die städtischen Kassen spülen.

