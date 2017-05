Buddeln für die neue S 177 Auf dem Gelände einer ehemaligen Deponie in Radeberg wird der Boden auf Altlasten untersucht.

Die Vorarbeiten für die neue S 177 starten. © dpa

Im Bereich der ehemaligen Deponie an der Kamenzer Straße kurz hinterm Radeberger Ortsausgang sind Baufahrzeuge bei der Arbeit an. Wie das Landesamt für Straßenbau mitteilt, werden hier bauvorbereitende Arbeiten für den Neubau der S 177 zwischen Radeberg und der Autobahn bei Leppersdorf beginnen. Als Vorleistung für weitere Baugrunduntersuchungen wird im Deponieteich entlang der Straße eine Fläche aufgeschüttet, auf der dann Bohrgeräte Platz finden. Damit wird dann der Baugrund erkundet, da hier im nächsten Jahr das Brückenbauwerk über das Areal des Deponieteichs errichtet werden soll.

Einschränkungen für den Verkehr wird es nicht geben, teilt das Landesamt dazu mit. Die Baufahrzeuge nutzen die vorhandene Zufahrt zum Deponieteich, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich laut Amtssprecherin Isabel Siebert auf 25 000 Euro. Finanziert wird das Ganze durch den Freistaat, der ja auch Bauherr der kompletten S 177 ist. Der Abschnitt zwischen dem Radeberger Krankenhaus und der A 4 bei Leppersdorf ist dabei noch nicht das letzte fehlende Stück. Auch im Bereich der Kreuzung am Schänkhübel an der Siedlung Rossendorf muss noch gebaut werden. Dort laufen derzeit die Planungen. (SZ)

zur Startseite