Buddeln für besseren Brandschutz Am Folgenweg in Berthelsdorf wird eine neue Löschwasserzisterne gebaut. Diese ist dringend notwendig.

Am Folgenweg wird für eine neue Zisterne gegraben. © Dirk Zschiedrich

Die Feuerwehr kann im Brandfall bald auf ein neues Löschwasserreservoir zurück greifen. Im Auftrag der Stadt Neustadt wird in Berthelsdorf eine neue Löschwasserzisterne gebaut. Am Montag starteten die Arbeiten am Folgenweg, der an das Industriegebiet an der Andreas-Schubert-Straße grenzt. Die Kommune will damit für eine bessere Löschwasserversorgung sorgen. Denn diese war in dem Neustädter Ortsteil nicht ausreichend sichergestellt. Die Feuerwehr hätte im Notfall auf das Trinkwassernetz zurück greifen müssen. Weil durch die Rohre aber nicht genug Wasser fließt, ist dieses jedoch nur eingeschränkt für Löscheinsätze nutzbar. Die Kommune hatte sich deshalb dafür entschieden, in Berthelsdorf eine neue Zisterne zu bauen.

Das Wasserreservoir wird am Folgenweg unterirdisch angelegt. Rund 200 Kubikmeter Trinkwasser wird der Tank später fassen. Bis Ende Juni sollen die Bauarbeiten abgeschlossen und die Zisterne betriebsbereit sein. Bis dahin müssen sich Anwohner auf kurzzeitige Einschränkungen rund um die Baustelle einstellen. Rein optisch wird die Zisterne später nicht auffallen. Nur ein entsprechender Anschluss für die Feuerwehr an der Oberfläche wird verraten, dass sich darunter eine Zisterne versteckt. Der Rest wird als Wiese angelegt. In die Bauarbeiten werden insgesamt etwa 100 000 Euro investiert. Die Summe zahlt die Stadt Neustadt nicht allein. Sie bekommt Schützenhilfe vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dieser unterstützt den Bau mit Fördermitteln in Höhe von rund 45 000 Euro.

Die Kommune hat bereits 2010 in Rückersdorf eine Löschwasserzisterne neu gebaut. Diese befindet sich hinter dem Gemeindehaus. In den Tank passen ebenfalls etwa 200 Kubikmeter Wasser. Rückersdorf soll in den kommenden Jahren noch eine zweite Zisterne bekommen. Diese ist an der Mühlstraße geplant.

