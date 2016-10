Buddelei am Kreisverkehr An der Pillnitzer Straße in Radeberg werden die letzten Grundstücke ans Abwassernetz angeschlossen.

Neue Abwasserkanäle für die letzten im Bereich des Kreisverkehrs Pillnitzer Straße noch nicht ans öffentliche Netz angeschlossenen Grundstücke werden derzeit verlegt. Eine ziemlich schlammige Angelegenheit. © Thorsten Eckert

Durch den Regen ist das Ganze eine ziemliche Schlammschlacht geworden: Im Bereich um den Kreisverkehr an der Pillnitzer Straße werden derzeit die letzten noch nicht ans öffentliche Abwassernetz angeschlossenen Grundstücke mit Kanälen erschlossen. Dafür ist der Dammweg an der Zufahrt zum Stadtwirtschaftshof gesperrt, auf dessen Areal zudem ein neues Pumpwerk entsteht. In den nächsten Tagen soll die Sperrung enden. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die Grundstücke Pillnitzer Straße 31 und 33 erschlossen.

Für rund 235 000 Euro hat die Firma HEF Flottmann aus dem benachbarten Wachau die Arbeiten übernommen. Die Stadt ist bekanntlich nach EU-Vorgaben verpflichtet, alle Wohngebiete in der sogenannten Kernstadt an die zentrale Abwasserbeseitigung anzuschließen. (SZ/JF)

