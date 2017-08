Buchsommer endet mit Party Rund 130 Mädchen und Jungen haben sich an der Leseaktion beteiligt. Die fleißigsten von ihnen werden nun belohnt.

Die Kinder und Jugendlichen lasen während der Ferien beim 6.Riesaer Buchsommer brandaktuelle Bücher. © Lutz Weidler

Der mittlerweile 6. Riesaer Buchsommer ist beendet. Mehr als 130 Mädchen und Jungen haben sich nach Angaben der Kinder- und Jugendbibliothek an der Aktion beteiligt, die der Deutsche Bibliotheksverband der Landesgruppe Sachsen ins Leben gerufen hatte. Die Kinder und Jugendlichen lasen während der Sommerferien brandaktuelle Bücher. Wer drei Bücher geschafft hat, erhält auf der Abschlussparty am Dienstag, 15. August, ein Zertifikat. Die Feier beginnt 17 Uhr im Haus am Poppitzer Platz. Alle Teilnehmer des Buchsommers sind herzlich dazu eingeladen. Zu der Veranstaltung werden die Zertifikate ausgegeben, die diesjährigen Lesekönige gekrönt und weitere Überraschungen warten an dem Abend auf die Besucher der Veranstaltung. (SZ)

zur Startseite