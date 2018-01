Buchlesung abgesagt

Löbau. Die geplante Buchlesung mit dem Schauspieler Sky du Mont am 13. April in der Johanniskirche Löbau kann wegen einer TV-Produktion des Künstlers nicht stattfinden. Das teilt Philipp Zirps von der Landesgartenschau-Gesellschaft mit. Bereits erworbene Karten können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. (SZ)

